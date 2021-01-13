التقديم بمنح الأراضي السكنية المجانية بوزارة الإسكان السعودية housing.gov.sa

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عمر شويل - جدة التقديم بمنح الأراضي المجانية بوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عام 1442، حيث يتوفر لجميع المواطنين التي تعد ظروفهم الاقتصادية بسيطة وليس لهم المقدرة علي من امتلاك سكن مناسب خاص بهم، ومن خلال وزارة الإسكان السعودية أو من خلال البلدية السعودية، أو عبر خدمات الديوان الملكي السعودي، يستطيع جميع المواطنين الذين تتوافر بهم شروط منح الأراضي، التقديم إلكترونياً للحصول علي المنح المجانية التي تم تحديدها لعدد من الأراضي السكنية، حيث تسعي الحكومة السعودية إلى وضع خطة طويلة المدي من أجل العمل علي توفير مسكن مناسب لكل مواطن سعودي من الطبقي الأقل دخلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية بالمملكة حتي 2030، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منح الأراضي المجانية بوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

المنح المجانية للأراضي السكنية عبر وزارة الإسكان

وزارة الإسكان السعودية تعمل وفق خطوات محددة من أجل منح عدد من المنازل السكنية وقطع الأراضي للمواطنين تناسب الظروف المعيشية الخاصة بهم، ويتم تقديم منح الأراضي بصورة مجانية دون رسوم لجميع المستفيدين منها، كما توفر الوزارة إمكانية الحصول علي تمويل نقدي مخصص لبناء قطع الأراضي التي يتم الحصول عليها وفق جدولة تمويلية بسيطة تناسب جميع الأفراد، وتسهل الحكومة السعودية التقديم علي منح الأراضي سواء من وزارة الإسكان أو بتقديم طلب مساعدة سكن من الديوان الملكي أو عبر البلدية التابعة لكل مدينة بالمملكة.

شروط التسجيل بمنحة الأراضي من البلدية السعودية

يجب أن يكون طالب منحة الأرض من البلدية عمره يتعدى 18 عام.

يجب أن يتعدى عمر المرأة الأرملة أو المرأة المطلقة 25 عام حتي يتم التقديم على منحة الأرض المجانية من البلدية.

يجب أن يكون الشخص الذي قام بتقديم طلب منحة الأرض المجانية مقيم داخل المدينة التي يرغب كل شخص في الحصول عليها، علي أن يكون محل الإقامة مطابق بالهوية الوطنية.

منحة الأراضي المجانية من البلدية يجب أن تكون مساحتها محددة من 625 متر وحتي 935 متر.

طريقة التقديم في منح الأراضي المجانية بالسعودية

يتم التقديم في المنح المجانية للأراضي من خلال الدخول علي موقع وزارة الإسكان موقع التقديم في المنح السكنية.