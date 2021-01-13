نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي وشروط تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي يشغل أذهان الكثير من مواطنين المملكة المحتاجين الغير قادرين على مواجهه أزمات مالية وصعوبات الحياه كما يحتاجون للرعاية الطبية والعلاج وغيرها من الطالبات التي يستجيب لها خادم الحرمين الشريفين، ويعد طلب علاج من الديوان الملكي طلب رسمي للحصول على المساعدات الطبية لعلاج داخل المملكة على نفقة الدولة أو خارجها حسب الحالة المقدمة وتثبت بالأوراق، ويعد الديوان الملكي هو المكتب التنفيذي الرئيسي الخاص بملك المملكة العربية السعودية وأيضا والمقر الرسمي لاستقبال الطلبات الخاصة بمقر المظالم كما أن هذا الديوان يقوم بتسديد باقي أقساط البنك.



صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي

إلى صاحب السمو الملكي جلال الملك عبدالعزيز آل سعود

معالي وزير الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية/…………

تحية طيبة وبعد

أعاني من مرض صعب وعجز الأطباء على علاجه ( يتم ذكر تفاصيل المرض ) وقد نصحني الأطباء بضرورة السفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج المناسب لحالتي هذا هو السبيل الوحيد للشفاء ولكن ليس لدي ما يكفي من المال للسفر للخارج للعلاج لذلك أرسل لك وآمل أن أتلقى العلاج خارج المملكة وأرجو النظر إلى حالتي بعين الرحمة والإنسانية وأدعو الله تعالى أن يجازيك خيرا وحماية العائلة المالكة من كل شر.

اسم مرسل الطلب/……….

رقم هاتف مرسل الطلب/………..

شروط تقديم طلب لديوان الملكي

أن يبدأ مرسل الخطاب بالسلام والتحية للملك أو ولي العهد أو الأمراء بما يليق بهم. الشرح بالتفصيل الأوراق لماذا يحتاج المواطن إلى المساعدة من ديوان الملكية. إرفاق المستندات التي تثبت صحة كلامه وتقديم طلبه. عدم الإعادة في تكرار أسباب الطلب والاقتصاد في سرد الأسباب سهلة غير مكررة. إرفاق كافة البيانات الشخصية المطلوبة. إرفاق رقم جوال متاح على مدار اليوم كي يتمكن المسؤولين من التواصل مع المواطن.

معروض طلب علاج من الديوان الملكي

إلى صاحب السمو الملكي جلال الملك عبدالعزيز آل سعود

تحية طيبة وبعد

أقدم لحضرتك هذا المعروض وفيه أفيدكم بأنني أحد أبناء هذا الوطن وأنني مصاب بمرض ……… وقد أفاد الأطباء حسب التقارير المرفقة بحاجتي للعلاج والخضوع لعملية جراحية ………. بشكل عاجل وإلا سأتعرض للخطر وتدهور حالتي الصحية وقد نصحني الأطباء بالعلاج في أحد المراكز المختصة في الخارج وأمل منكم التوجيه بعلاجي في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتك الخاصة ومد يد العون جعله الله تعالى في ميزان حسناتكم.

اسم مرسل الطلب/ ………………………

رقم هاتف مرسل الطلب/…………………….

والجدير بالذكر أن الديوان الملكي بمساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والقيام بتسديد القروض عن المواطنين الذين يعجزون عن ردها أو الإفراج عن سجين أو طلب مساعدة مالية أو العلاج علي نفقة الدولة وتتم الموافقة عليها بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين ويتم طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي والأوراق المطلوبة وصيغة خطاب طلب الأعفاء من بنك التسليف وغيرها مساعدات كثيرة.