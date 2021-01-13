بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حكم القَتل حداً في جانيين أقدما على قَتل مواطن غيلة، في مكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن، أحمد أبكر عثمان محمد – نيجيري الجنسية – وهتون بنت علي ابن عبدالواحد مجيدة – سعودية الجنسية – أقدما على قَتل بندر بن مجحود بن سعيد الزهراني – سعودي الجنسية – وذلك بالتمالؤ والتخطيط المسبق على قَتل المجني عليه وذلك بدخولهما منزله متنكرين والإمساك به وضربه على رأسه بحديدة مما أدى لوفاته.
وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما حداً لقتلهما المجني عليه غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وأكدت الداخلية أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الداخلية”: تنفيذ حكم القَتل حداً في وافد ومواطنة أقدما على قَتل مواطن بمكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.