“ذي يزن بن هيثم”.. تعرف على ولي عهد سلطنة عمان الأول

بلادي – الرياض :

وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجراها، سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، سيصبح ابنه ذي يزن بن هيثم، أول ولي للعهد في تاريخ السلطنة.

وأعلنت التعديلات الجديدة بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم في السلطنة، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، ابن عم السلطان الحالي، فمن ولي العهد الجديد؟

هو ذي يزن بن هيثم بن طارق، من مواليد 21 أغسطس 1990، وعين بمنصب وزير الثقافة والشباب في الحكومة التي شكلت بعد تنصيب والده سلطانا العام الماضي، وهو أصغر الوزراء عمرا في الحكومة.

وهناك تشابه في السيرة الوظيفية لذي يزن ووالده السلطان، إذ إن الاثنين توليا وزارة الشباب، ووزارة الثقافة والتراث، وكان لهما دور رياضي في السلطنة، وعلى الرغم من عدم تسميته بمرسوم سلطاني حتى الآن، كما يقضي الدستور الجديد، إلا أن كون ذي يزن أكبر أبناء السلطان هيثم يعني أنه أصبح عمليا ولي العهد.

وحصل ذي يزن على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، ليعمل بعدها سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعيا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، كما كان راعيا لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من نفس العام.