بلادي – الرياض :
كشفت وزارة المالية عن الخدمات الجديدة التي أتاحت الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية للأفراد، ومنها الخدمات العامة مثل إعفاءات القروض.
وأوضحت الوزارة نوعية الخدمات الجديدة وهي: “خدمات المصروفات” مثل سيارات موظفي الدولة، واستعلام مراجعي الإدارة العامة للمصروفات، و”خدمات المقررات والقواعد” مثل الاستعلام عن العوائد السنوية ورفع مصوغات صرف العوائد السنوية،
وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على موقعها الاستفادة من الخدمات الجديدة من خلال “البوابة الإلكترونية للأفراد“.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها خدمة إعفاءات القروض.. “المالية” تتيح الاستعلام عن خدمات جديدة عبر البوابة الإلكترونية للأفراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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