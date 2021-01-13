منها خدمة إعفاءات القروض.. “المالية” تتيح الاستعلام عن خدمات جديدة عبر البوابة الإلكترونية للأفراد

بلادي – الرياض :

كشفت وزارة المالية عن الخدمات الجديدة التي أتاحت الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية للأفراد، ومنها الخدمات العامة مثل إعفاءات القروض.

وأوضحت الوزارة نوعية الخدمات الجديدة وهي: “خدمات المصروفات” مثل سيارات موظفي الدولة، واستعلام مراجعي الإدارة العامة للمصروفات، و”خدمات المقررات والقواعد” مثل الاستعلام عن العوائد السنوية ورفع مصوغات صرف العوائد السنوية،

وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على موقعها الاستفادة من الخدمات الجديدة من خلال “البوابة الإلكترونية للأفراد“.