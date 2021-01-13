العثور على جثمان مفقود شعيب مدر بحائل بعد 5 أيام من البحث

بلادي – الرياض :

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بحائل، صباح اليوم (الأربعاء) من العثور على جثمان مفقود شعيب مدر، والذي جرفته السيول قبل نحو 5 أيام.

وأعلن الدفاع المدني انتشال جثمان الشاب من سد وادي الأديرع. مبينا أن الجهات الأمنية والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والفرق التطوعية قد شاركت في أعمال البحث.

وباشرت الجهات المعنية الحادِث، تمهيدا لنقل جثمان الشاب البالغ من العمر 17 عاما، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان الشاب فقد يوم السبت الماضي، بعد أن جرفته السيول وهو يسير راجلا عند شعيب مدر جنوب منطقة حائل، حيث تواصلت عمليات البحث من وقتها بالتعاون بين فرق الدفاع المدني ومختلف الفرق التطوعية للعثور عليه.