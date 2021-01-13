ماجد عبدالله يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

بلادي – الرياض : تلقى نجم نادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، ماجد عبدالله، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا. وقدم ماجد شكره لقيادة المملكة لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح واهتمامها بصحة المواطن. وأضاف أنه فخور جداً بما شاهده من تنظيم مميز وأخلاق نبيلة من منسوبي وزارة الصحة.

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