“الشؤون الإسلامية”: تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطر الدعاوى الكيدية

بلادي – الرياض : وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة لخطر الدعاوى والشكاوى الكيدية. ودعا آل الشيخ إلى تبيان ما يترتب على تلك الدعاوى من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم؛ من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذباً وبهتاناً.

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