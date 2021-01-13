طارق الحبيب يوضح كيف يتكون الشعور الديني عند الأطفال ويوجه بهذه النصائح

بلادي – الرياض :

قال استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، إن الشعور الديني عند الطفل يتكون عن طريق الملاحظة والتقليد للوالدين.

ودعا الآباء والأمهات للتركيز على أهمية القدوة وأثرها في غرس المعاني الدينية كالصلاة، مبيناً أنه من المهم في مرحلة الطفولة المبكرة أن تصلي الأم أمام أطفالها أو يصلي الزوجان معًا أمام أطفالهما ليشاهدوهما ثم يقلدوهما.