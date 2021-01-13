نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح الأراضي السكنية في المملكة 1442 كيفية وشروط التقديم علي المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الكثير من المواطنين في المملكة علي تقديم منح الأراضي السكنية 1442،للحصول على مسكن خاص لائق بهم وينالون الدعم الحكومي بسبب ضعف ظروفهم الاقتصادية وتأتي تلك المبادرة الحكومية الساعية لحصول كل مواطن علي مسكن مناسب وتعتبر تلك الخدمة منحة مجانية من الحكومة للمواطن تتم من خلال وزارة الإسكان من خلال البلدية أو الديون الملكي السعودي.

طريقة الحصول منح الأراضي السكنية

قامت وزارة الإسكان في المملكة بطرح أراضي سكنية يتم تقديمها للمواطنين الذين لا يقدرون علي شراء منازل سكنية تلائمهم بسبب مستواهم المادي القليل ويتم منح هذه الأراضي مجاناً بدون أي مصاريف أو رسوم كي يستطيع الشخص المستفيد بتشييد منزله الخاص علي الأرض الممنوحة من حكومة المملكة وأتاحت وزارة الإسكان للمستفيد أمكانية الحصول علي تمويل البناء عن طريق دعم جهات تمويلية معتمدة من وزارة الإسكان السعودية تتناسب مع ظروف كل مستفيد وتتم عملية التقديم علي منح الأراضي السكنية عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية كما أعلنت لوزارة عن طريقتين آخرتين للتقديم علي منحة الأراضي المجانية.

أولاً: عبر تقديم طلب من المواطن للبلدية التابع لها.

ثانيا: يأتي من خلال رفع الطلب إلى الديوان الملكي مباشرة.

خطوات تقديم لمنح الأراضي إلكترونياً

من اجل التسهيل علي المواطن قدمت وزارة الإسكان خدمة تقديم منح الأراضي عن طريق الأنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان في خطوات كالتالي:

الولوج إلي موقع وزارة الإسكان الرسمي

من الصفحة الرئيسية نختار سكني

ثم بعد ذلك يتم اختيار مستفيد.

نقوم بالضغط علي تسجيل دخول.

ملئ خانة بيانات السكن الحالي للمواطن او المتقدم.

ثم بعد ذلك يتم ملئ خانة بيانات المتقدم الخاصة بالدخل.

تظهر في قائمة المنتج المطلوب أيقونة اختيار الأراضي المجانية التي يقوم بالضغط عليها.

بعد ذلك يتم أرفاق كافة المستندات المطلوبة.

أخيراً يتم الضغط علي تقديم الطلب.

ملحوظة: يمر الطلب بعد تقديمه عبر موقع وزارة السكان بعدة مراحل بداية من دراسة الطلب من قبل متخصصين بالوزارة للتأكد من استحقاق الشخص للحصول علي قطعة الأرض ويكون الاستعلام عن حالة الطلب عبر منصة سكني.

الشروط المطلوبة لمنح الأراضي من البلدية

للحصول على منح الأراضي من البلدية للأفراد غير القادرين يتم ذلك من خلال شروط سيتم ذكرها في السطور التالية:

أن يتجاوز المواطن اكثر من 18 عاماً.

ألا يزيد سن المرأة الأرملة والمطلقة عن 25 عاماً.

شرط إقامة المتقدم للطلب في نفس المدينة التي يرغب في الحصول علي ارض فيها ويشترط إثبات محل الإقامة في وثيقة الهوية الرقمية.

مساحة الأرض يشترط أن تكون 625 متر مربع ولا تتجاوز 935 متر مربع.

الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني

يتم الاستعلام عن منحة الأرض السكنية عبر منصة بلدي الإلكترونية وأيضاً يمكن متابعة طلب التقدم علي منحة الأرض السكنية من خلال المنصة أيضاً ويكون ذلك عبر خطوات كالتالي: