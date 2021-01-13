نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم الحدود عبر رابط أبشر absher.sa برقم الجواز لمواطني مجلس التعاون والزائرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة أبشر الجوازات تعلن عن أتاحه خدمة الاستعلام عن رقم الحدود، لمواطني مجلس التعاون الخليجي الست برقم الجواز ورقم الهوية الوطنية وأيضاً تتيح الخدمة للزائرين، يأتي زالك في ظل البحث الدائم من قبل الجوازات السعودية لتقديم كل خدماتها عن طريق بوابة أبشر، لتوفير الجهد والوقت على المواطنين في دول المجلس وفي ظل التكامل في كافة الخدمات لجميع مواطني مجلس التعاون وأيضاً للزائرين، وأعلنت الجوازات عن الخطوات الواجب أتباعها لمعرفة رقم الحدود وهو ما سنقدمه لكم لاحقاً داخل المقال.

خطوات الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

الدخول على البوابة الإلكترونية أبشر. الدخول على خدمات إلكترونية واحتيار المربع المكتوب عليه “لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي”. تسجيل بياناتك الشخصية من ” رقم الجواز ورقم الهوية الوطنية والجنسية وإدخال الرمز المرئي. الضغط على أيقونة أستعلام سوف يظهر لك رقم الدود.

خطوات معرفة رقم الحدود للزائرين

الدخول على رابط بوابة أبشر الإلكترونية. الدخول إلي مربع للزائرين. إدخال رقم الجواز الخاص بك وبياناتك. الضغط على أيقونة أستعلام.

بوابة أبشر الجوازات الإلكترونية

تهدف المملكة إلي أدخال التكنولوجيا في كل خدماتها توفيراً للمجهود والوقت، للمواطنين السعودين والزائرين ومواطني مجلس التعاون، من خلال أتاحه خدمات جديدة ومبتكرة وعند الدخول لمعرفة رقم الحدود سوف تجد رسالة ترحيب من البوابة، تقول لك “مرحباً بك في خدمات الاستعلام عن رقم الحدود. هذه الخدمة تمكن المستخدم من الاستعلام عن رقم الحدود والمسجل في نظام الجوازات، وهذه الخدمة متاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية، الرجاء أختيار نوعية الاستعلام”.