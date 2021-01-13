بطولة الدرفت و الأوتوكروس في السعودية 2021

دوت الخليج – منال الغلث :الرياض

تنطلق بطولة الدرفت و الاوتوكروس بشكلة الدولي من أحضان مدينة جدة في مارس من هذا العام , حيث تنظم و تدير حكاية نغم لتنظيم الفعاليات هذا الحدث تحت اشراف الاتحاد السعودي للسيارات و الدراجات النارية و الذي يمر بجولات في كل من ( جدة – الرياض – الدمام ) .

و خلال حديثنا مع السيد محمد المضحي المسؤول عن علاقات المشاركين أوضح لنا ان عدد المشاركين في ارتفاع من اول يوم اعلان عن البطولة و قد شكل المواطنون و المقيمون من الجنسين ما يدعم هذا الحدث ليكون حدثا رياضيا يضاف الى التميز الرياضي الذي تحظى بها المملكة العربية السعودية و يعد إضافة الى سجل الاحداث الرياضية .

و وجه السيد محمد المضحى الدعوة للمنشاة القطاع الخاص و العام في دعم هذه البطولة و رعايتها بما يساعد و يسهم في ظهورها بالشكل اللائق للرياضات السعودية و يدفع بها لتكون حدث موسميا .

المرأة و مشاركتها في حدث رياضي مثل هذا الحدث يعتبر الأول من نوعه و مشاركة المقيمين يعتبر تعبيرا عن التغيير الذي نتوجه له نحوى الانفتاح على العالم من خلال رؤية 2030 .

لم يكن ذوي الإعاقة بعيدا عن المشهد حيث تم التخطيط من قبل اللجنة الفنية لاشراكهم في الافتتاح في مسارات امنه تتخلل حفل الافتتاح للبطولة .