كيف استثمر فلوسي في الراجحي 2021 بطريقة متوافقة مع أحكام الشرع

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عمر شويل - جدة من ضمن الأسئلة التي يسألها كثير من المستثمرين بالمملكة كيف استتثمر فلوسي في الراجحي 2021 فأفضل ما يميز بنك الراجحي أنه بنك شامل لكافة المعاملات المصرفية والتأمين من خلال تكافل الراجحي والاستثمار والتداول من خلال الراجحي المالية، يتميز مصرف الراجحي بالتعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مما يدفع الكثيرين لاستثمار الأموال فيه لكونه يضم أفضل صندوق استثماري في السعودية .

كيف استثمر فلوسي في الراجحي 2021

يتمتع بنك الراجحي بمكانة اقتصادية بارزة واستثمارية كبيرة في السعودية، وذلك بسبب فرصه العالية للاستثمار الشخصي وتوفيره لفرص ربحية عالية عن غيره من البنوك الأخرى بجانب الثقة والأمان العالي ولذلك يعتبر الراجحي أقصر وأقرب الطرق لكسب المال من خلال التداول في البورصات والاستثمار في الأسهم.

فتح محفظة في بنك الراجحي

يتم فتح محفظة الراجحي من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي ولكي تبدأ في فتح محفظة الراجحي تبدأ في التسجيل في تداول الراجحي ثم تفتح المحفظة بدون أدني مشاكل ثم تفعيل محفظة الراجحي بعد ذلك .

فتح حساب استثمار الراجحي

يوفر مصرف الراجحي العديد من الباقات وبرامج الادخار والاستثمار المختلفة والمتنوعة المناسبة لحاجة جميع العملاء، من خلال صناديق استثمارية يمكن إيداع أي مبلغ واستثماره ولفتح الحساب الاستثماري اتبع النصائح التالية:

اختر نوع الحساب المصرفي بدقة كبيرة وعناية قبل الفتح اقرأ عن كل حساب وقارن بين البطاقات المصرفية ومزايا الحسابات

ضع أهدافًا محددة للاستثمار والادخار عبر فترة زمنية محددة

ابدأ بمراقبة النفقات الشهرية لا تترك الأمر مفتوح بدون حساب

اجعل عملية الادخار تلقائية من الممكن السماح للبنك باقتطاع جزء من الراتب شهريا

خصص حساب للظروف الطارئة

ابدأ باستثمار أموالك بطرق الاستثمار العديدة مثل شراء سبائك الذهب أو الاستثمار في الأسهم وسوق المال

يمكن الاستثمار في وديعة المرابحة في الراجحي بالريال السعودي أو العملات الأجنبية الأخرى.

استثمار المال في الراجحي

يعمل مصرف الراجحي على زيادة الأصول من خلال الاستثمارات مع شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يُركز على الشركات التي تُوزع الأرباح ثم يوزع المصرف الأرباح بعد فترة من الوقت على المستثمرين وتشمل فئات الأصول الرئيسية التالي:

صناديق متعددة الأصول

صناديق رأس المال المحمي

صناديق الاستثمار العقاري

صناديق الأسهم سواء المحلية أو على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط أو الأسهم العالمية

ويقدم الراجحي مجموعة من الصناديق الاستثمارية، المحلية والإقليمية وصناديق الصكوك والأسهم العالمية والتي تعمل جميعها على تنمية المال والاستفادة منه على المدى الطويل وزيادة قيمة الأصول .