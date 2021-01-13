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عمر شويل - جدة تعرف على نظام ساند والتأمين ضد التعطيل عن العمل، تم تحديد طريقة وشروط الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل ويتم ذلك من الموسسة العامة للتامنيات الاجتماعية وقامت الموسسة العامة للتامنيات الاجتماعية بالتوضيح عبر حسابها الرسمي أو الرئيسي عبر موقع وتطبيق توتير أن نسبة الاشتراك في دعم ساند هي ١%من الأجر المسجل وذلك وفقا لما تم تحديده من الموسسة العامة للتامنيات الاجتماعية أنه يمكن للعامل الحصول علي تعويض ضد التعطل عن العمل ساند وقد يأخذ ويستغرق هذا الطلب بعض الأوقات وفي حدود مدة تصل إلى ٣شهور من تاريخ ترك العمل ويستطيع أن المتعطل عن العمل الحصول علي دعم ساند عند تركه للعمل إلى سبب خارج عند إرادة هذا الشخص وليس لديه دخل من عمل أو نشاط خاص بهذا الشخص وتم التوضيح أيضًا من الموسسة العامة للتامنيات الاجتماعية أنه يتم حصول العاطل من دعم ساند علي ٦٠%من أجره وذلك يتم خلال ٣ شهور بحد أقصى ٩ ألاف ريال سعودي و ٥٠%لمدة ٩ شهور بحد أقصى ٧٥٠٠ ريال سعودي .

شروط الإشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية وذلك للحصول علي دعم ساند.

أن يكون عمر الشخص المتقدم بطلب الدعم لا يكون أعلى من ٦٠ سنة .

أن يكون الشخص المستفيد قد عمل مدة لا تقل عن سنة (١٢شهر) وذلك خلال ٣٦ شهور التي سبق تقدمه للمرة الأولي للحصول علي دعم ساند.

لابد أن يكون الشخص المتقدم قد ترك عمله لاس سبب خارج إرادته وليس لديه دخل من عمل أو نشاط خاص به .

علي الشخص المشترك الالتزام بالتدريبات التي تم تحديدها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويجب أن يكون الشخص المستفيد من دعم ساند قادر علي العمل .

مزايا نظام ساند التعطل عن العمل لسنة ٢٠٢١

قد تقدم الموسسة العامة للتامنيات الاجتماعية مجموعة كبيرة من أنظمة التكافل الاجتماعي ونظام ساند من أهم هذه الأنظمة وهذا النظام قد يحتوي على الكثير من المزايا.