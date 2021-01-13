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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف النيابة العامة في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك التسجيل في وظائف النيابة العامة، تم الإعلان من داخل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن الذي يرغب من الجنسين وهم الرجال والنساء في التقديم علي الوظائف المطلوبة يمكن الدخول علي الموقع الرسمي أو الرئيسي أو الموقع الخاص بالنيابة العامة في هذه الدولة او علي رابط جدارة الالكتروني للتوظيف ويتم ذلك من خلال النفاذ الوطني الموحد وتم الإعلان أيضًا من داخل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه يجب أن تتوفر الشروط اللازمة للتقديم وأن يكون المتقدمين لهذه الوظائف من الفئات المستهدفة لهذه الوظائف الإدارية وأن يكونوا المتقدمين من الجنسين وهم الرجال والنساء.
الفئات المستهدفة
تم تحديد كل المجموعات أو الفئات المستهدفة لوظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وهم :
- أن يكونوا من الجنسين من الخريجين والخريجات الحاصلين علي درجة البكالوريس بالجامعات السعودية.
- الجنسين من الخريجين والخريجات من الفئات الحاصلة علي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوي العامة او ما يشبه الثانوية العامة.
- بعد ذلك قد تكون الأولوية في عملية الترشيح للموهلات الغير تربوية ويتم يعد ذلك الموهلات التربوية.
شروط التقديم علي وظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عبر موقع جدارة الالكتروني
تم تحديد الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف وهي :
- أن يكونوا الجنسين المتقدمين والمتقدمات سعوديين الجنسية.
- أن يكونوا الجنسين الخريجين والخريجات حاصلين علي الموهلات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يشبه الثانوية العامة.
- يجب احضار إقرار المعادلة وأن يكون هذا الاقرار معتمد من وزارة التربية والتعليم بمملكة العربية السعودية وذلك للحاصلين علي موهلات علمية من جامعات خارج المملكة العربية السعودية.
- ويتم اجتياز المتقدمين من الجنسين وهم الرجال والنساء الاختبارات الشخصية وبعد ذلك سوف
- يتم اختيار الأعلي نقاط أو الأعلي مستوى من مستويات كلا من المتقدمين والمتقدمات.
- أن يتم اختياز المتقدمين من الجنسين وهم الرجال والنساء علي وظائف كلًا من المرتبة السادسة والمرتبة السابعة والمرتبة الثامنة للنيابةالعامة في المملكة العربية السعودية وبعد ذلك سوف يتم اختيار القدرة المعرفية بوظائف الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.
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