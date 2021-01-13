نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف النيابة العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك التسجيل في وظائف النيابة العامة، تم الإعلان من داخل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن الذي يرغب من الجنسين وهم الرجال والنساء في التقديم علي الوظائف المطلوبة يمكن الدخول علي الموقع الرسمي أو الرئيسي أو الموقع الخاص بالنيابة العامة في هذه الدولة او علي رابط جدارة الالكتروني للتوظيف ويتم ذلك من خلال النفاذ الوطني الموحد وتم الإعلان أيضًا من داخل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه يجب أن تتوفر الشروط اللازمة للتقديم وأن يكون المتقدمين لهذه الوظائف من الفئات المستهدفة لهذه الوظائف الإدارية وأن يكونوا المتقدمين من الجنسين وهم الرجال والنساء.

الفئات المستهدفة

تم تحديد كل المجموعات أو الفئات المستهدفة لوظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وهم :

أن يكونوا من الجنسين من الخريجين والخريجات الحاصلين علي درجة البكالوريس بالجامعات السعودية.

الجنسين من الخريجين والخريجات من الفئات الحاصلة علي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوي العامة او ما يشبه الثانوية العامة.

بعد ذلك قد تكون الأولوية في عملية الترشيح للموهلات الغير تربوية ويتم يعد ذلك الموهلات التربوية.

شروط التقديم علي وظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عبر موقع جدارة الالكتروني

تم تحديد الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف وهي :