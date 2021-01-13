نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات جداول الفصل الدراسي الثاني بالمملكة بجامعة نجران إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستجدات جداول الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ بجامعة نجران السعودية، سوف يتم تعديلها إلكترونيًا من حيث الحذف، أو الإضافة، أو تغيير الشعب بالجامعة، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر يناير لعام 2021م، الموافق 29 من جمادى الأولى لعام 1442هـ، وحتى يوم السبت المقبل الموافق 3 جمادى الثاني 1442هـ، هو أحدث ما صرحت به عمادة جامعة نجران، حيث سيتم طرح الجداول للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية، الخاصة بالتسجيل الإلكتروني بالجامعة، والمقررات المسجلة بالجامعة أيضًا، وفق التقويم الدراسي لوزارة التعليم بالسعودية.

مستجدات جداول الفصل الدراسي الثاني

وقد أعلنت جامعة نجران السعودية، برئاسة معالي الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي، وفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، أن تعديل جداول الفصل الدراسي الثاني بالجامعة، سوف تشمل مواعيد أعضاء هيئة التدريس، وكافة المواعيد الأكاديمية، وجميع مواعيد الطلبة، وقد أعلنت الجامعة على لسان وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، ممثل عمادة التسجيل والقبول بالجامعة، أن التعديل الإلكتروني سيشمل أيضًا كل ما يحتاجه الطلبة والطالبات بالجامعة، من إتاحة تغيير شعب أو التحويل الداخلي أو الخارجي، وطلبات إعادة القيد، وطلبات التأجيل، وطلبات الزائر، إضافة إلى طرح جداول الفصل الدراسي الثاني بالجامعة، مع تشديده على أن آخر موعد من تلقي الطلبات إلكترونيًا، هو الموافق للسبت القادم 3 جمادى الثاني 1442هـ، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي.

الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا بجامعة نجران بالمملكة

والجدير بالذكر أن البوابة الإلكترونية لجامعة نجران، والتي بادرت الجامعة بتدشينها والعمل بها منذ سنوات عديدة مضت، تسهيلًا على الطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس، ولمواكبة التحديات التكنولوجية، واستمرار التحول الإلكتروني، التي تتبعها المملكة، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي من أبرز أهدافها جعل المملكة نموذجًا رائدًا عالميًا، في شتى المجالات، كما يمكن للطالب عبر البوابة الإلكترونية، استكمال أي خطوة يرغب بتنفيذها، سواء كانت طلبات تأجيل، أو تقويم دراسي، أو حذف مقررات، وذلك بالدخول للموقع الرسمي لها https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

نتائج التخصص بجامعة نجران بالمملكة

وقد أكدت عمادة التسجيل والقبول بجامعة نجران، عن نتائج التخصص للسنة التحضيرية ومجتازيها، للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ، كما يمكن الدخول للبوابة الإلكترونية، ومعرفة التخصصات بالجامعة.