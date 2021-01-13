نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل قروض وسلف منصة سلفة المالية sulfah تمويل أونلاين سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض وسلف منصة سلفة المالية عام 1442، تعد منصة سلفة أحد أفضل المنصات التمويل السريع داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر للمواطنين جميع سبل الراحة في طلب التمويل الشخصي السريع، تمنح منصة سلفة قروض شخصية بدون كفيل خلال 15 دقيقة فقط من طلب التمويل من المنصة، وتمنح المنصة فرصة السداد البسيط وفق احتياج كل فرد للتمويل، كما تتميز منصة سلفة بمنح قروض إسلامية وفق القواعد الشرعية، وتخضع منصة سلفة للتمويل الشخصي الي رقابة مؤسسة النقد العربي عبر البنك المركزي السعودي في جميع تعاملاتها مع المواطنين، وتقدم خدماتها في المملكة من خلال الاعتماد علي التقنيات الحديثة في التعامل مع بيانات ومعلومات العملاء المسجلة عبر المنصة، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في قروض وسلف منصة سلفة المالية عام 1442.

شروط التقديم في قروض وسلف منصة سلفة المالية عام 1442

تمنح منصة سلفة للتمويل المالي قروض شخصية للمواطنين الراغبين في تحويل مبلغ مالي إلكتروني سريع، من خلال الشروط التالية:

يجب أن يكون المواطن مقيماً داخل أراضي المملكة حتي يستطيع طلب التمويل الالكتروني السريع.

يجب على العميل أن يكون من حاملي الجنسية السعودية.

الراتب الخاص بكل عميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر كل عميل عن ثمانية عشر عاماً.

يجب تسجيل طلب التمويل عبر منصة سلفة الإلكترونية وإدخال كافة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة والتأكد منها.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكتروني عام 1442

مزايا واضحة لطلب القروض الشخصية من منصة سلفة المالية نوضحها بالتفصيل:

لا حاجة الي وجود موافقة كفيل للحصول علي قرض منصة سلفة.

لا حاجة الي تحويل الراتب والدخل الخاص بكل عميل للحصول علي التمويل.

طلب التمويل متوافق لأحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول علي إيداع فوري لقيمة التمويل بعد تسجيل الطلب مباشرة.

رابط التسجيل في قروض منصة سلفة الإلكترونية

مع استعلام العملاء عن طريقة التسجيل في منصة سلفة للحصول علي قرض شخصي سريع، وضحت منصة التسجيل أن التسجيل يكون عبر الدخول علي موقع سلفة، ثم يقوم كل عميل بتسجيل كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها النموذج الإلكتروني الخاص بطلب التمويل.