نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعده المقطوعة 1442 برقم الطلب إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة تعد من الخِدْمَات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية و الموارد البشرية بالمملكة العربية السُّعُودية، لأبنائها حرصاً منها على الارتقاء بمستوى معيشتهم و مساعدتهم لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم الآن، حيث تستعد المملكة العربية السُّعُودية الآن لصرف الدفعات الجديدة من المساعدة المقطوعة بعد أن أعلنت الوزارة استمرارها في تقديم هذه المساعدة و لا نية عن توقف صرفها في أي حال من الأحوال.

تعد هذه الخدمة من أكثر الخِدْمَات الإنسانية التي تقدمها المملكة السُّعُودية لمواطنيها، على أن توصل هذه المدفوعات لمستحقيها، و تتمثل الطريقة الصحيحة و الآمنة الاستعلام عن المقطوعة بواسطة الدخول على الصفحة الرسمية للوزارة ثم معرفة كل فرد بالأحقية في المساعدة و المبلغ الذي يحصل عن طريق رَقْم الطلب بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي لـ وزارة التنمية المحلية والموارد البشرية. يقوم الفرد بإدخال رَقَم الطلب الذي قد حصل عليه. ثم ادخال رمز التحقق الموجود أمامه على الصفحة. القيام بالضغط على زر عرض المعلومات. تظهر صفحة بها كافة المعلومات الخاصة باستحقاق المقطوعة.

و في هذه الحالة يكون قد حصل الفرد على المقطوعة المستحقة له، أما في حال تظلمه من عدم حصوله على المقطوعة أو وجود مبالغ غير الذي يعلم بحصوله عليها، يمكنه الاتصال بالخط الساخن للوزارة (19911) وتبليغهم الشكوى الخاصة به، أو الدخول على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر و إرسال شكوته، أو بواسطة إرسال خطاب إلى الوزارة موضحاً به كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها مفسراً حالته و يرفق معها صورة من رَقَم الطلب، و على الفور تقوم الوزارة بحل المشكلة و صرف المقطوعة المستحقة له.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

وعلى جانب آخر لمتابعة مستجدات كل المعلومات المتعلقة بصرف المقطوعة، يمكن الحصول على التطبيق الخاص بالمقطوعة من على بلاي ستور أو App store على الهاتف المحمول للتأكد من مواعيد صرف الدفعات، بالإضافة إلى تأكد كل فرد من مطابقة ظروفه للشروط التي تقرها الوزارة لكل يحصل على مستحقاته من المقطوعة.