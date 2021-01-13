نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر اعمال تسجيل الدخول ومميزات الاشتراك في الباقة السنوية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخلاف منصة absher للأفراد التي تقدم العديد من الخدمات أون لاين، فإنه يعتبر أبشر اعمال تسجيل الدخول من أهم منصات الحكومية الموجودة في المملكة، حيث يمكن التسجيل في أبشر أعمال والاشتراك في الباقة السنوية التي تتيح إجراء العديد من خدمات أبشر اعمال لأصحاب الأعمال والشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الهيئات الرسمية المختلفة، وخسارة الوقت والجهد، إضافة إلى التعرض إلى الاختلاط مع المترددين على هذه الأماكن، وبالتالي إمكانية الإصابة بالفيروس والأمراض وعلى رأسها “كوفيد -19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

خدمات أبشر اعمال

ومن أبرز خدمات أبشر اعمال التي يمكن الاستفادة منها بعد الاشتراك في هذه المنصة، إمكانية إصدار الإقامة للعامل الأجنبي وتجديدها، ونقل الخدمات من صاحب عمل إلى آخر، وتعديل مهنة المكفولين المسجلين لدى صاحب العمل، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة وإلغائها، إضافة إلى إمكانية تفويض الاستخدام، وغيرها من الخدمات.

أبشر اعمال تسجيل الدخول

وعن طريقة التسجيل في أبشر أعمال والاشتراك في الباقة السنوية، فإن ذلك لا يحتاج أي مجهود أو وقت كبير من أصحاب الشركات التي تضم نحو 100 عامل، وكذلك رجال الأعمال في المملكة، إذ يمكن من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

علينا في البداية الدخول إلى أبشر اعمال تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

ثمّ ننقر على أبشر أعمال، ونختار مستخدم.

يلي ذلك إدخال رقم الهوية والجوال والبريد الإلكتروني.

كما يجب إدخال كلمة سر قوية.

بعد ذلك، نستلم رسالة تأكيد عبر الهاتف الجوال.

أخيرًا، يمكننا الاستفادة من الباقة الترحيبية الخاصة بأبشر لمدة أسبوعين، وبعد انتهاء مدة الباقة يجب دفع الاشتراك السنوي للاستفادة من خدمات المنصة.

الاشتراك في الباقة السنوية أبشر أعمال

ويمكن لأصحاب الشركات الاستفادة من هذه المنصة عبر الباقة الترحيبية التي تكون لمدة 15 يومًا مجانًا قبل الاشتراك في الباقة السنوية أبشر أعمال المدفوعة، وبالنسبة للاشتراك سيكون على النحو الآتي: