وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن آل سعود

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عمر شويل - جدة أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي وعاجل عن وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وفاته المنية اليوم حيث جاء البيان كالتالي: أنتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وغفر الله متقدم من ذنبه وما تأخر وأسكنه فسيح جناته وأعلن البيان بإن صلاة الجنازة علي المغفور له الأمير خالد بن عبد الله آل سعود غداً الخميس الموافق 1/6/1442 هجرياً تغمد الله الفقيد واسع رحماته.

وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

الأمير خالد هو إبن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود الذي ولد في عام 1937 ميلادياً وتوفاه الله اليوم 13 يناير 2021 ويعتبر الملك عبد العزيز هو عمه وتزوج من ابنه الملك عبد العزيز الجوهرة ويمتلك شركة اميانيت العربية السعودية وكان يشغل منصب رئيس مدير الشركة حتي 2009.

مشاريع الأمير خالد وثروته في المملكة

ثم أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية ومقرها الدمام وتخصصت في بيع مختلف أنواع الأنابيب والمنتجات المتعلقة بالهندسة، كان يعتبر المغفور له بإذن الله الأمير خالد أحد أكبر ملاك الخيول في العالم وله العديد من المزارع في أوروبا وأمريكا وكان يمتلك أكبر خيول في العالم امبراطورية جود مونت لإنتاج الخيول العالمية التي تحصد معظم الجوائز في سباقات الخيول ويذكر انه في بداية التسعينات تم تقدير ثروة الأمير خالد بحوالي 1 مليار دولار من قبل مجلة فور تشن.

أبناء الأمير خالد بن عبد الله آل سعود

وللأمير خالد آل سعود رحمة الله من الأبناء الأمير فهد الذي يشغل الرئيس التنفيذي لشركة موارد القابضة والأمير سلمان والأميرة فدوي زوجة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز والأمير سعود زوج الأميرة هيفاء بنت فيصل بنت فهد والأمير احمد زوج الأميرة ديما بنت تركي الثاني الأميرة نوف زوجة الأمير فهد بن الملك سلمان خادم الحرمين الأميرة فهدة زوجة الأمير نايف بن احمد بن عبد العزيز آل سعود.