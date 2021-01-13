نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني الشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أُطلقت وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، من خلال الوزارة اليوم، حيث أعلنت عن توافر 81 وظيفية للجنسين، للحاصلين على الدبلومات أو درجة البكالوريوس، أو الدرجة الأعلى من ذلك، سواء أكان المتقدم من ذوي الخبرة، أو حديثي التخرج، وأشارت إلى أن هناك ضوابط متعددة للقبول في الوظائف الجديدة، للتعيين في الرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة والأحساء.

شروط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وأوضحت وزارة الحرس أن هناك اشتراطات متعددة للقبول في وظائف الوزارة الجديدة من بينها:

أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على الجنسية السعودية سواء الرجال والنساء.

الحصول على مؤهل تعليمي يتناسب مع الوظائف بتقدير لا يقل عن جيد.

أن يتم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، صادرًا عن الهيئات السعودية المختصة، أو الجهات الصحية.

الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة للمهندسين.

اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية، واللغة الإنجليزية.

وعلى من يرغب في التقديم إلى الوظائف، ولكنه لا يوجد لديه خبرة كافة، فقد وفرت لهم الوزارة برامج تدريبية تخصصية، إلا في حالة التقدم إلى وظائف التخصصات الصحية.

موعد التقديم على وظائف الشؤون الصحية

وعلى من يجد فيه الشروط السابقة، المبادرة في التقديم، حيث أن التقديم يبدأ رسميًا من الأربعاء 24-4-1442، الموافق 13 من شهر يناير 2021.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الحرس

ومن يرغب في التقديم، عليه زيارة موقع وزارة الحرس، ومن ثم النقر على تبويب الوظائف الشاغرة، ثم يختار الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها، ويقوم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، وينتظر حتى يتم البت في الطلب من قبل المختصين.

والجدير بالذكر أن الوزارة، أكدت أن المجالات المتاحة للتوظيف متنوعة، حيث أن هناك مجموعة من الوظائف الإدارية، بينما هناك أخرى إكلينيكية، والبعض في وظائف التمريض للمدن التي أعلن عن حاجتها إلى موظفين جدد من الرجال ومن النساء، وتابعة للوزارة.