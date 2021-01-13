نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف جدارة الحكومية وشروط القبول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم توسُّع القطاع الخاص بالسعودية في مجالات الوظائف، فإن كثيرٌ من المواطنين والمواطنات يريدون التقديم على وظائف جدارة أون لاين، للحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، وهو أحد الأنظمة التي وفّرتها حكومة المملكة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتسير على الراغبين في العمل في الوظائف المناسبة، وتوفير التدقيق الفوري للمعلومات التي يسجلها المتقدم أو المتقدمة، كما يسمح هذا النظام الإلكتروني بالتسجيل طوال العام، وبالتالي إمكانية تجديد المعلومات بشكل دوري، وفي الوقت نفسه يتيح التواصل الدائم بين الوزارة والمتقدم على فرصة العمل عبر رسائل نصية في المحمول أو البريد الإلكتروني للمتقدم.

التقديم على وظائف جدارة 1442

وننشر في السطور التالية، كيفية التقديم على وظائف جدارة 1442هـ، خدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في الحصول على وظيفة حكومية في أسرع وقت، مع الموثوقية الكبيرة في الاحتفاظ بالبيانات، وإمكانية تحديثها بشكل دوري عبر موقع التقديم، وذلك على النحو الآتي:

يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني لنظام جدارة. ندخل رقم الهوية الوطنية وكلمة السر. نحدد الجنس سواء ذكر أم أنثى. علينا إدخال الرمز المرئي. النقر على أيقونة دخول. يجب بعد ذلك الانتقال إلى واجهة النظام. ننقر على تبويب الخدمة التي نريدها. إدخال المعلومات اللازمة. يجب النقر على “إضافة”. النقر على “حفظ” للتسجيل في النظام.

شروط التقديم على وظائف جدارة

يجب أن يكون المتقدم من خريجي الكليات المعتمدة في المملكة وخارجها. يجب تقديم الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة. الحصول على الامتحان المهني لخريجي الكليات المختلفة. من الضروري أيضًا اجتياز المقابلة الشخصية. يشترط الحصول على معادلة من الجهات المسؤولة في حالة ما إذا كانت الشهادة من الخارج.

التسجيل في نظام Jadara للحصول على الوظائف الحكومية