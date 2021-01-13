رحلة سياحية في معالم محافظة الأحساء

نظمتها شركة المعالم للسياحة والسفر بالتعاون مع فريق سمو التطوعي

دوت الخليج – الأحساء : أسماء الهلال

نظمت شركة المعالم للسياحة والسفر بالتعاون مع فريق سمو التطوعي التابع لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء رحلة في واحة الأحساء حيث استضافت الشركة عدد من السياح الذي تجاوز عددهم 2٥٠ سائح وسائحة ، حيث كانت نقطة التجمع في مجمع الظهران مول حيث بدأت الرحلة في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت مع مطلع الأسبوع الماضي

وبينت” لبلادي نيوز ” منسقة الرحلة من فريق سمو التطوعي الأستاذة فاطمة الموسى بأن هذه الرحلة تهدف للتعرف على معالم محافظة الأحساء في ربوع مملكتنا بمشاركة نخبة متميزة من الإعلاميين والفنانين المشاهير المرافقين للرحلة وهم :

المستشارة السياحية الأساتذة : لينا العمودي الأستاذ : نايف باعاطف , الأستاذ : خطار , لفنان : جعفر الغريب ,الأستاذة : عبير الجليح

وأضافت الموسى “وفي لحظة وصول السياح إلى محافظة الأحساء تم التعريف بمواقعها السياحية عبر رحلة سياحية،حيث تضمن الجدول السياحي الأماكن المتميزه التي تعكس تراث وعراقة المنطقة وتعكس جمالها وبساطة أفرادها

والتي شملت زيارة العديد من المعالم منها , أرض الحضارات (جبل القارة) ، مطعم القرية التراثية، مدينة جواثا السياحية ، سوق الحرفيين، سوق القيصرية، أسواق القرية الشعبية.