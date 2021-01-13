نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام حافز التحقق من الاهلية taqat.sa برقم الهوية لمعرفة نتيجة الاهلية للعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام حافز التحقق من الاهلية taqat.sa تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال برنامج حافز الذي طرحته الوزارة لمساعدة الراغبين في الحصول علي وظائف مناسبة لهم من الجنسين، وواحدة من هذه الخدمات المتعددة هي خدمة الإستعلام للتحقق من الأهلية، وذلك ليتعرف المتقدم التسجيل في حافز أهليته من عدمها، ونعرض الآن كيفية الإستعلام للتحقق عن الأهلية برنامج حافز 1442.

رابط استعلام حافز التحقق من الاهلية taqat.sa

في ظل سعي الحكومة السعودية إلي إستغلال كل طاقات الشباب ومساعدتهم بشكل كبير في الحصول علي الوظائف التي تناسبهم وتناسب مؤهلاتهم، فإن الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية توفر الكثير من الوظائف بجانب الدورات التدريبية التي تؤهلهم في مواكبة سوق العمل بسهولة، وذلك من خلال برنامج حافز، وتم وضع عدد من الضوابط التي تحدد أهلية الأشخاص للتقدم والتسجيل في برنامج حافز، ويمكن التعرف علي هذه الأهلية بسهولة من برنامج حافز.

طريقة الإستعلام للتحقق من الأهلية حافز 1442

هناك عدد من الخطوات التي يجب إتباعها للإستعلام عن التحقق من الأهلية برنامج حافز بسهولة وهي.

الدخول علي موقع منصة طاقات الإلكترونية https://hrsd.gov.sa/ar/query/hafiz مباشرة.

إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة إسم المستخدم الخاص بك، وكذلك كلمة السر، ثم إدخال رمز التحقق الموجود أمامك علي الشاشة.

قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

انتقل بعد ذلك الي الخدمات الإلكترونية الموجودة علي الصفحة الرئيسية.

قم بإختيار برامجنا.

إختر جميع البرامج بعد ذلك.

من بين البرامج التي تظهر أمامك قم بإختيار برنامج حافز.

قم بالضغط علي إختيار الإستعلام عن تفاصيل برنامج حافز.

سوف يتم الإستعلام عن الأهلية وظهور كافة التفاصيل التي تبين أهليته من عدمها لبرنامج حافز.

كيفية الاستعلام عن حافز برقم الهوية

واحدة من الخدمات الموجودة في برنامج حافز هي الاستعلام عن الحالة المرأة في برنامج حافز بسهولة باستخدام رقم الهوية الوطنية، وذلك من خلال هذه الخطوات:-

الاستعلام عن وضع الحالة المرسل لحافز

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمستفيد من خدمات الوزارة الاستعلام عن وضع سجل حالته المرسل لبرنامج حافز اما عن طريق رقم الضمان او رقم الرعايه وكتباه رمز التحقق.

في حال اذا لم تتمكن من الحصول على المعلومات المطلوبة من خلال هذه الخدمة، يمكنك الاتصال على هاتف الوزارة التاليي:- 0114778888.

مدة التحقق من الاهلية في حافز

حالة التحقق من الأهلية في حافز تستغرق التسعون يوم وهى تحديد مده التدريب فى حافر الثلاث اشهر المتتالية، وذلك لاثبات الجدية فى العمل والتدريب المتواصل للحصول على الاهلية المناسبة للحصول على العمل المناسب لخبرتك المستفاده من برنامج التدريب فى حافز.

خطوات التسجيل في برنامج حافز 1442

يمكن للراغبين في التسجيل في برنامج حافز إتمام عملية التسجيل من خلال هذه الخطوات.