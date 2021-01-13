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عمر شويل - جدة جداره وظائف النيابة العامة تطرح 671 وظيفة جديدة متنوعة للرجال والنساء، على أن يتم التقديم عليها من خلال رابط جدارة الخاص بخدمة التقديم على الوظائف الإدارية، والوظائف متاحة للخرجين وأصحاب الدرجات العلمية من الجنسين، وتتنوع الوظائف مابين باحث إجتماعي، وفني دعم، ومطور برامج، وغيرهم الكثير، حيث تطلب النيابة العامة أكثر من وظائف في مختلف التخصصات، مما يتح الفرصة للتقديم أمام الكثيرين من الشباب.

جداره وظائف النيابة العامة تطرح 671 وظيفة جديدة الشروط ورابط التقديم في وظائف جدارة Jadara

تنقسم وظائف النيابة العامة المعلن عنها إلى 539 وظيفة خاصة بالرجال، و 132 وظيفة خاصة بالنساء، ليصبح مجموع الوظائف المطلوبة 671 وظيفة متاحة على منصة جدارة للتوظيف، والوظائف متاحة في أكثر من مدينة داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها متاحة للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس والدبلومات المتوسطة، وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير.

جدارة للتوظيف

التقديم على وظائف النيابة العامة متاح بدايةً من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 17 يناير 2021، الموافق 4 جمادى الآخر 1442، وحتى الساعة الحادية عشر مساء يوم السبت 23 يناير 2021، الموافق 10 جمادى الآخر 1442، ويتم التقديم عبر موقع مسار ومنه يتم الإنتقال إلى صفحة الدخول إلى نظام جدارة.

التسجيل في جداره

يتيح نظام جدارة إمكانية التواصل مع المستخدم من خلال صفحة جدارة تويتر، والتي منها يتم الإستفسار عن الوظائف المعلنة، وكيفية التسجيل والتقديم بها،ومتاح التسجيل في جداره من خلال موقع مسار الذي منه يتم الدخول على صفحة نظام جدارة، ويتم التسجيل عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع مسار. الضغط على تسجيل جديد. إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال تاريخ الميلاد باليوم، والشهر، والسنة. تحديد الجنس (النوع). إدخال رمز التحقق. الضغط على دخول.

الوظائف الاداريه

الوظائف الأداريه المتاحة حاليًا تتطلب شروط خاصة يجب توافرها في المتقدم، فيشترط للتقديم في جداره وظائف النيابة العامة الشروط التالية:

في حالة ما إذا كان المتقدم للوظيفة حاصلًا على درجته العلمية من خارج السعودية، فيتوجب عليه حينها توفير قرار معادلة معتمد من وزارة التعليم.

على المتقدم أن يكون قد حضر الإختبار المهني الخاص بالجامعيين الذين هم على المرتبة السادسة، والسابعة، والثامنة.

تكون أولوية الترشُّح للوظائف لأصحاب التخصصات الغير تربوية، ثم يليهم أصحاب التخصصات التربوية.

وظائف النيابة العامة

في التالي صورة توضح الوظائف المتاحة على جدارة من النيابة العامة حاليًا:

جداره وظائف النيابة العامة يتم التقديم عليها عن طريق صفحة جدارة الرسمية على موقع مسار، وقد عرضنا لكم ما تم طرحه من وظائف النيابة العامة، والتي وصل عددها إلى 671 وظيفة متنوعة من حيث المجال والدرجة، والتخصص، ويراعي التقديم على الوظائف في الموعد المحدد لها حتى تزيد فرصة التعيين للمتقدم.