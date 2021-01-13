نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى العلاوة السنوية 1442 للموظفين المدنيين والعسكريين داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى العلاوة السنوية 1442 السؤال الذي يبحث عنه الكثيرون الآن داخل المملكة العربية السعودية بعد تغيير بعض القوانين الخاصة بالمرتبات وموعد صرف العلاوة السنوية للموظفين سواء الموظفين المدنيين في كافة القطاعات الحكومية داخل المملكة أو العلاوة الخاصة بالعسكريين، حيث تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد موعد صدور العلاوة السنوية للموظفين داخل المملكة بعدما قامت وزارة المالية بإصدار الموازنة العامة وإصدار المبلغ الخاص بالعلاوة هذا العام عقب تعديل مواد نظام الخدمة المدنية وأهمها المادة رقم 17 المختصة بتحديد موعد صرف العلاوة السنوية وسلم الرواتب الخاص بالموظفين في الهيئات المختلفة سواء الهيئات المدنية أو العسكرية بداية من هذا العام 1442 هجريا وقد أثار التعديل بعض التخبطات بين المواطنين مستحقي العلاوة بالمملكة العربية السعودية.

متى العلاوة السنوية 1442 للموظفين

عقب تعديل المادة رقم 17 من قانون العمل الخاص بنظام الخدمة المدنية داخل المملكة العربية السعودية تم تأجيل صرف العلاوة السنوية الخاصة بالموظفين سواء كان الموظف مدني في كافة القطاعات المختلفة المدنية والتعليمية أو في القطاع العسكري بالمملكة بحيث نص القانون الجديد على “على أنه يتم منح الموظف العلاوة وفقا لسلم الرواتب الملحق بهذا النظام، حيث يتم منح الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف في المرتبة نفسها، ويتم ذلك بداية من أول يوم في كل سنة مالية جديدة” لذا تم تأجيل صرف العلاوة الخاصة بالموظفين لتكون بالتحديد في يوم الأربعاء 1442/06/14 هجريا الموافق 2021/01/27 ميلاديا وسيكون كل عام بنفس الموعد.

كم باقي على العلاوة السنوية 2021 للمعلمين

بالنسبة للمعلمين داخل المملكة العربية السعودية يكون موعد استحقاق العلاوة السنوية الخاصة بهم في نفس الموعد مع باقي الموظفين داخل المملكة، لكن مع تغيير سلم الرواتب الخاص بالمعلمين أصبح الآن لكل معلم إمكانية معرفة موعد صرف العلاوة السنوية 2021 وقيمة تلك العلاوة من خلال الحساب الخاص بكل معلم داخل نظام فارس الذي صممته وزارة التعليم ويمكن الآن معرفة موعد العلاوة السنوية بنظام فارس للمعلمين وخطوات الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بها لكل معلم على حدة بمنتهي السهولة عن طريق خطوات بسيطة للغاية يقوم بها المعلم من حسابه بنظام فارس.