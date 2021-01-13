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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية 1442 يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن خطوات الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف أو ما يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي، حيث يهتم العديد من الأشخاص الذين حصلوا على القروض من بنك التسليم بمعرفة الأقساط المتبقية، حيث يقوم بنك التسليف بتقديم العديد من الخدمات الهامة التي تساعد جميع الأشخاص من الاستعلام عن الأقساط المتبقية عبر على الإنترنت بكل سهولة، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم بشكل تفصيلي على الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية

يمكنكم من خلال الخطوات التالية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية عبر الإنترنت بكل سهولة واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يهتم بتسجيل الدخول إلى بنك التسليف والضغط على معرفة الحساب وسداد الأقساط بعد ذلك تضيف رقم الهوية وتبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك بكل دقة ثم تضيف الاسم وكلمة المرور بشكل صحيح، وسوف تصل إليك رسالة الرمز المرئي ثم تقوم بكتابته بشكل صحيح ثم اضغط على كشف حساب وتقوم بتحديد باقي الأقساط وسوف يظهر أمامك القروض المتبقية لسدادها والتي قمت بسدادها بشكل تفصيلي أو الاتصال رقم اتصال بنك التسليف للاستفسارات والشكاوي.

شروط بنك التسليف الجديدة

ينبغي توافر بعض الشروط التي قام بتحديدها بنك التسليف للحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد ولكم بعض الشروط المطلوبة وهي كالاتي،