نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 13 خطوة.. حجز موعد المرور السعودي ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الداخلية السعودية معظم الخدمات أون لاين، اختصارًا للوقت والجهد ومنعاً لحدوث أي تكدسات في المصالح الحكومية، حيث يمكن حجز موعد المرور السعودي في 13 خطوة بسيطة، عبر منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في عام 2010م، خدمة للمواطنين والمقيمين وتيسيرًا عليهم في إنجاز جميع الخدمات التي تخطت حاجز 200 خدمة حتى الآن في المرور والأحوال المدنية والجوازات وغيرها من القطاعات، لذلك أقبل الملايين على هذا النظام الشامل وبلغ عددهم أكثر من 18 مليونًا و500 ألف مشترك، فيما يأتي ذلك في إطار مواكبة التقدم التكنولوجي في العالم المتقدم، وكذلك تعزيزًا لرؤية حكومة المملكة “2030”، التي تسعى إلى تحقيق الخدمات وإنجازها بأفضل الطرق، وأيسرها.

كيفية حجز موعد في المرور السعودي 1442

نوضح معكم لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، كيفية حجز موعد المرور السعودي في 13 خطوة عبر منصة أبشر الإلكترونية لمن يريد إنجاز الخدمات في أسرع وقت ممكن بدلا من الذهاب في أوقات بها زحام كبير، حيث أن خطوات الحجز جاءت على النحو التالي:

يرجى الدخول أولا إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. ننقر على خدمة “أبشر أفراد”. نقوم بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة السر ثم نكتب الرمز المرئي في الخانة المخصصة له. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف الجوال. يجب النقر على “تسجيل الدخول”. الانتقال بعد ذلك إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار “خدمات المرور”. في الخطوة التالية ننقر على الخدمة التي نريد إنجازها. تحديد الخدمة التي نريدها بعد عملية الحجز. يجب تحديد فرع المرور الذي نريد زيارته. اختيار اليوم والموعد المناسب للمستفيد. قراءة التعليمات والشروط وننقر على تأكيد بيانات الحجز. سوف تظهر صفحة بها تذكرة الموعد. أخيرًا يمكننا طباعة التذكرة قبل الذهاب إلى المرور.

طريقة تسجيل الدخول لحجز المواعيد في إدارة المرور أون لاين