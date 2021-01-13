من الخميس حتى السبت.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 9 مناطق

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض المناطق اعتبارا من يوم غد الخميس، على أن تستمر إلى يوم السبت المقبل.

وأوضح أن المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها هي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والرياض، وحائل، والقصيم، والجوف، وتبوك، والشرقية.

وبيّن أن الأمطار ستصاحبها رياح نشطة وضباب خلال الليل وأتربة مثارة.

وتوقع المركز تأثر معظم المناطق بانخفاض ملموس في درجات الحرارة من مساء يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.

وأكد على إمكانية وصول درجات الحرارة إلى ما بين الصفر المئوي إلى 4 درجات على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والأجزاء الشمالية للمدينة المنورة، إلى جانب تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.