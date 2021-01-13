شركة “نساند للاستثمار” المملوكة لـ”سابك” تفتتح مقرها الجديد وتطلق هويتها التجارية

بلادي – الرياض :

افتتحت شركة “نساند للاستثمار” المملوكة بالكامل لشركة “سابك”، أمس (الثلاثاء)، مقرها الجديد في واجهة الرياض وأطلقت هويتها التجارية الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، يوسف البنيان، أن “نساند للاستثمار” تأتي في إطار مبادرات “سابك” للتوطين، وانطلقت في عام 2018م لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الشركة وقعت 4 صفقات بقيمة إجمالية 42 مليون ريال مع شركاء محليين وخارجيين، عبر قطاعات البلاستيك والطاقة ومنتجات البناء والخدمات الصناعية ومعدات الحماية الشخصية.