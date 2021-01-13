“الصحة العالمية”: انتشار سلالتي كورونا المتحورتين “البريطانية” و”الجنوب أفريقية” في 70 بلداً حول العالم

بلادي – الرياض :

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، عن انتشار السلالة البريطانية المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد والمكتشفة 14 ديسمبر 2020 في 50 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم.

وأضافت المنظمة أن السلالة المتحورة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا، المكتشفة في 18 ديسمبر، انتشرت في 20 بلداً حول العالم، كما تم رصد نوع آخر مثير للقلق في اليابان.

كما أكّدت أن السلالة المتغيرة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا أكثر قابلية للانتقال من السلالات المنتشرة في جنوب أفريقيا سابقاً.