القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بالرياض

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم شرق مدينة الرياض، في متابعة لبلاغ ورد إليها في 12-5-1442هـ.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، استخدم أداة صلبة لتكسير الجهاز، وهرب بمركبة من دون لوحات بعد فشله في ذلك.

وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.