حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس: أمطار رعدية وثلوج على هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار؛ على أجزاء من مناطق: “الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة”.

كما لا يستبعد تساقط ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك: “جبال اللوز، وعلقان، والظهر”، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في القنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 1 درجة مئوية في وادي الدواسر وشرورة.