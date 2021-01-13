“التقاعد” توقع مذكرة تفاهم لاعتماد تطبيق “إبراق” المحلي للمراسلة الفورية

بلادي – الرياض : أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرّها بالرياض، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية، لاعتماد تطبيق “إبراق” المحلي للمراسلة الفورية. وأوضحت أن التطبيق يدعم التواصل النصي والمكالمات الصوتية والفيديو، إلى جانب إدارة المهام وتبادل الوسائط المتعددة والوثائق. وأضافت أن “إبراق” يساهم في تفعيل العمل الديناميكي لتوفير وسيلة تواصل أساسية بين الموظفين داخل المنظومة بمستويات عالية من الخصوصية والأمان. وتعتزم “التقاعد” استخدام التطبيق لمنسوبيها وعملائها من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لتبادل المحادثات والمكالمات والوثائق بطريقة آمنة ومحفوظة داخلياً.

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