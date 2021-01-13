خبير تقني: التحديث الجديد لواتساب هدفه إعلاني فقط (فيديو)

بلادي – الرياض :
أكد خبير تقني عدم وجود تخوف من التحديث الجديد لتطبيق واتساب، والذي يجبر المستخدمين على مشاركة مزيد من البيانات مع “فيسبوك” المالكة للتطبيق، ومنع الذين يرفضون الموافقة عليها من استعمال حساباتهم.
وأوضح الخبير سعيد الدويزني، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن التطبيق يهدف للاستفادة من البيانات في الجانب الإعلاني فقط.
وأشار إلى أنه يريد أن يعرف اهتمامات المستخدمين بحيث يرسل الإعلانات لكل فئة حسب ما تهتم به، مبينا أن جميع التطبيقات المجانية يكون العميل هو الثمن.
وطالب رجال الأعمال في المملكة بضرورة العمل على إنشاء تطبيق داخلي، خاصة أن العامة لن يتخلوا عن واتساب ويتجهوا للتطبيقات البديلة؛ كون من يعرفونهم موجودين فيه.
وأكد أن من يتخوفون من الإجابة عن البيانات المطلوبة في التطبيق هم أصحاب المناصب، لأنهم يخشون من إفشاء أسرار متعلقة بمناصبهم.
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