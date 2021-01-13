نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية للعسكريين 1442 في سلم رواتب العسكريين الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العلاوة السنوية للعسكريين 1442 ومقدار الزيادة السنوية التي تصرف على رواتب العاملين في القطاع العسكري بمختلف أنواعه بالمملكة العربية السعودية يتابعه الآلاف من العاملين في القطاعات العسكرية في السعودية، لذلك نجد ترقب كبير من الأفراد والضبط وبحث مكثف عن موعد صرف العلاوة السنوية 2021 للعسكريين بالمملكة، ويتم صرف هذه العلاوات للعاملين في الهيئات الحكومية والداخلية والدفاع والمعلمين وغيرها من الوظائف لتحسين أوضاع المواطنين بالمملكة وحث الموظف على تقديم أفضل مستويات الأداء الوظيفي، فالعلاوة هي نوع من أنواع المحفزات التي تشجع الموظف على تطوير مهاراته واكتساب خبرات جديدة تخدم العمل، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول العلاوة السنوية 2021 للأفراد وجدول العلاوة السنوية للضباط 1442 بالمملكة العربية السعودية وموعد صرف العلاوة السنوية 1442 للموظفين والعسكريين، فتابعونا.

العلاوة السنوية للعسكريين 1442

ما هي العلاوة السنوية؟ العلاوة السنوية زيادة نسبة محددة إلى راتب الموظف الشهري، ويتم صرف هذه العلاوة في بداية العام الميلادي مع نزول رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وبما أن السعودية تعتمد على التقويم الميلادي في تحديد موعد صرف الرواتب والمعاشات بعد تغيير نظام الرواتب الذي تم في المملكة، حيث كانت السعودية في السنوات الماضية تعتمد على التقويم الهجري في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وجديرا بالذكر أن العلاوة السنوية يتم إضافتها على الراتب الأساسي للموظف أو العامل زيادة إجمالي الراتب الذي يتقاضاه الموظف حتى يصل هذا الموظف المدني أو العسكري إلى سن التقاعد، وحسب ما تم تحديده مسبقا من قبل وزارة المالية فإنه سيتم صرف العلاوة السنوية للموظفين ١٤٤٢ مع راتب يناير ٢٠٢١.

العلاوة السنوية للأفراد ١٤٤٢

تختلف نسبة العلاوة السنوية للأفراد في القطاعات العسكري بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع على حسب رتبة الفرد في سلم رواتب العسكريين ١٤٤٢، حيث يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب الأساسي الذي يتقاضاه العسكري ، وبناء على ترتيب الرواتب يتم انتقال الفرد العسكري إلى الدرجة التالية على نفس الدرجة التي يشغلها حتى يتم ترقيته على الرتبة التي تتبعها بعد قضاء سنوات العمل المحددة للرتبة الحالية، وفيما يلي نقدم موجزا عن قيمة العلاوة السنوية ١٤٤٢ للأفراد العسكريين حسب ما حددته الحكومة السعودية:

العلاوة السنوية التي يستحقها الفرد على رتبة جندي قيمتها ١٢٥ ريال.

العلاوة السنوية التي يستحقها الفرد على رتبة الجندي الأول ١٤٠ ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها العسكري على رتبة عريف مقدارها ١٥٥ ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها العسكري على رتبة وكيل رقيب مقدارها ١٨٠ ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها الفرد العسكري على رتبة رقيب قيمتها ٢١٠ ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها الرقيب الأول هي ٢٤٠ ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يحصل على رئيس الرقباء هي ٢٨٠ ريال سعودي.

العلاوة السنوية للضباط ١٤٤٢

تمنح الحكومة السنوية علاوة سنوية ثابتة على حسب الرتبة للضباط العسكريين العاملين في كافة القطاعات العسكرية بالسعودية، حيث يتم صرف الزيادة السنوية لكافة التخصصات مع بداية السنة الميلادية مع راتب يناير الحالي، ونجد أن هناك اختلاف في قيمة العلاوة السنوية حسب رتبة كل ضابط، وطبقا لسلم رواتب الضباط ٢٠٢١ يتم إضافة العلاوة السنوية للراتب الأساسي الذي يتقاضاه الضابط ومع التدرج في الرتبة العسكرية تزداد قيمة العلاوة السنوية، كما أن الضابط يتدرج في الدرجة التي يشغلها الضباط حسب سنوات العمل الفعلية، ويتم بعدها زيادة الراتب الأساسي الذي يستحقه الضابط، ويتراوح نسبة العلاوة السنوية ١٤٤٢ للضباط العسكريين من ٢٦٥ ريال سعودي حتى تثل إلى ٧٣٠ ريال سعودي، وفيما يلي عرض مفصل لقيمة العلاوة السنوية ١٤٤٢/٢٠٢١ للضباط العسكريين:

يستحق الملازم علاوة سنوية مقدارها ٣٨٠ ريال سعودي.

يستحق الملازم الأول علاوة سنوية مقدارها ٤٤٠ ريال سعودي.

يستحق النقيب علاوة سنوية تتراوح ما بين ٢٦٥ : ٤٩٥ ريال سعودي.

يستحق الضابط على رتبة رائد علاوة سنوية بقيمة ٢٦٥ ريال سعودي.

يستحق المقدم علاوة سنوية مقدارها ٤٧٠ ريال سعودي.

يستحق العقيد علاوة سنوية مقدارها ٥٩٠ ريال سعودي.

يستحق العميد علاوة سنوية مقدارها ٦٥٠ ريال.

أما اللواء يحصل على علاوة سنوية مقدارها ٧٣٠ ريال سعودي.

متى تنزل العلاوة السنوية ١٤٤٢

ينتظر الموظفين في كافة القطاعات الحكومية والعاملون في القطاعات العسكرية موعد صرف العلاوة السنوية ١٤٤٢، ويبدأ السؤال عن تاريخ نزول العلاوة السنوية الجديدة بالسعودية في هذا التوقيت من كل عام، حيث سيتم صرف العلاوة السنوية ١٤٤٢ للموظفين والعسكريين مع راتب شهر يناير الحالي الذي سبتن صرفه خلال أسبوعين، حيث سيتم صرف الزيادة السنوية مع الرواتب يوم الأربعاء ٢٧/١/٢٠٢١ ميلادية الموافق ١٤/٦/١٥٤٢ هجرية.

وفي ختام هذا المقال نتمنى أن نكون قد قمنا بعرض معلومات وافية عن العلاوة السنوية للعسكريين في السعودية ومقدار العلاوة السنوية للعسكريين ١٤٤٢ من الضباط والأفراد حسب سلم رواتب العسكريين ١٤٤٢، كما عرضنا تاريخ نزول العلاوة السنوية ٢٠٢١/٢٠٢١ للموظفين والمعلمين والعسكريين بالتقويم الهجري والميلادي، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير كل الأخبار الجديدة حول سلم رواتب العسكريين المقترح ١٤٤٢.