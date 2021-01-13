نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. الفصل الدراسي الثاني 2021-1442 قرار وزارة التعليم النهائي بشأن آلية الفصل الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفصل الثاني الدراسي 2021 قرار وزارة التعليم النهائي بخصوص شكل التعليم الترم الدراسي الثاني ، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن شكل الفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي وقد جاء قرار الوزارة الأخير بعد صدور وترقب لعدة أسابيع بين الطلبة والمعلمين والإداريين والمشرفين وباقي العاملين في التعليم العام، وقد نشرت وزارة التعليم بيان هام بخصوص هذا الأمر أوضحت فيه شكل الدراسة للفصل الدراسي القادم من السنة الدراسية الحالي 1442، ونحن بدورنا سنقوم بذكر جميع التفاصيل المتعلقة ببيان الوزارة حول شكل التعليم الفصل القادم، وما هي أبرز النقاط التي وضعتها الوزارة.

الفصل الدراسي الثاني 2021

بيان وزارة التعليم السعودية حول هذا الموضوع حيث أن شكل التعليم سيتم عن بعد من خلال القنوات التعليمية الاعتيادية وهي، المنصة الالكترونية بوابة مدرستي، بالإضافة إلى قناة عين التعليمية الفضائية قناة اليوتيوب التابعة لها أيضا، ويعتبر هذا القرار خاصا بالفصل الثاني الدراسي على أن يتم لاحقا دراسة شكل التعليم الالكتروني في السنوات الدراسية المقبلة، كما تضمن البيان أيضا الأسباب التي أدت إلى هذا القرار وهي الحفاظ على جميع العاملين وطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وحرصنا على حياتهم ولتجنب تطور الأزمة الصحية الأخيرة.

اختبار الفصل الدراسي الثاني الآلية والتفاصيل

هذا وقد ذكرت أيضا وزارة التعليم في بيان لها موعد عمل اختبارات الفصل الدراسي الثاني ، حيث أكدت أنه سيكون في الموعد المحدد والذي يصادف يوم الحادي عشر من شوال 1442، والذي سيوافق بدوره يوم الثالث والعشرين من شهر مايو أيار ،2021 انتهاء الاختبارات وتبدأ عطلة نهاية العام الدراسي 1442 في يوم الثاني والعشرين من شوال 1442 والمصادفة اليوم الثالث من شهر حزيران يونيو 2021، وبذلك يتم إنهاء العام الدراسي بجميع المراحل التعليمية الثانوية والابتدائية والمتوسطة 1441-1442.