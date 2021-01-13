نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها والشروط المحددة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها والشروط المحددة 1442 يبحث الكثير من الأشخاص والمقيمين داخل المملكة السعودية عن تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها بعد أن أعلنت بشكل رسمي الجهات السعودية عن رسوم تجديد الاقامة لجميع المقيمين داخل المملكة السعودية، وبالتالي بدأ البحث بشكل كبير من قبل المقيمين لمعرفة تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها بشكل تفصيلي

حيث قامت إدارة الجوازات بالمملكة السعودية بتوفيق إمكانية الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة حتى يتمكن من تجديد الاقامة الخاصة به لتجنب فرض الغرامات المالية والترحيل خارج البلاد، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على خطوات تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها بشكل تفصيلي.

تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها

قامت إدارة الجوازات بالمملكة السعودية بتوضيح خطوات تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها ومعرفة قيمة الرسوم المطلوب سدادها في تجديد الاقامة والحصول على تأشيرة الخروج والعودة لجميع المقيمين داخل المملكة السعودية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة رسوم تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها اصدار تاشيرة خروج وعودة أو تجديد جواز السفر تتضمن أيضا إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية ونقل الكفالة.

رسوم الجوازات عند تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة رسوم الجوازات عند تقديم الاقامة للمقيمين واسعارها بشكل تفصيلي واليكم الجدول التالي:

الخدمـــة الرســوم الرسم الجديد بالريال ملاحـــظات إضافة تابع من مواليد المملكة مجاناً مجانا تـأشيرة خروج نهائي مجاناً مجانا إصدار تجديد إقامة الطلبة 5 حاملي التأشيرة الدراسية مجاناً مجانا تمديد تأشيرة الزيارة 100 100 ملاحظة رقم (1) أسفل الجدول إصدار وتجديد جواز سفر سعودي 150 150-300 ملاحظة 6 رقم (2) أسفل الجدول إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة 200 200 ملاحظة رقم (3) أسفل الجدول تأشيرة مرور 7 عبر الأراضي السعودية 50 300 ملاحظة رقم (4) أسفل الجدول تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – 8 راعي) للأفراد 350 600 اعتباراً من 1/2/1438هـ إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) للأفراد 600 600 شاملة رسوم 9 رخصة العمل ولا يتطلب استخراج رخصة عمل إصدار وتجديد إقامة لمرافقي المقيم بعد بلوغ 0 السن القانوني 18 سنة 500 500 إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة 500 500 ملاحظة رقم (5) أسفل الجدول إصدار وتجديد 1 إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات 650 650 تعديل المهنة 1000 1000 إضافة تابع أو مولود خارج المملكة 2000 2000 نقل الكفالة للمرة الأولى 2000 2000 نقل 2 الكفالة للمرة الثانية 4000 4000 نقل الكفالة للمرة الثالثة 6000 6000

أهم شروط تجديد الاقامة 2021

قامت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة السعودية بتحديد شروط تجديد تجديد الاقامة للمقيمين وهي كالاتي:

أولا يتم سداد رسوم تجديد الاقامة مع وجود التأمين الصحي الخاص بالمغتربين وكذلك أن يقوم بسداد المخالفات المرورية ويقوم بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة لتجديد الاقامه وبالتالي سهلت عليهم المديرية العامة للجوازات امكانيه سداد الرسوم و الاستعلام عن موعد تجديد من خلال موقع وزارة الداخلية بالمملكة السعودية والحصول على العديد من الخدمات الهامة.