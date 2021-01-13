نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية وأسعار تأشيرة الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية من الموضوعات التي نجد عليها بحث كثير في شبكة الإنترنت عبر محركات البحث المختلفة، حيث اصبح اجراءات استخراج تأشيرة الإمارات تتم بسهولة كبيرة منذ عام 2015، حيث أتاحت السلطات الإماراتية إمكانية الحصول على تأشيرة دخول الإمارات إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، ولكن كان في السابق الأمر يتم من خلال موانئ الوصول للإمارات فقط، والآن التقديم الإلكتروني أصبح يتم بشكل آمن وميسر، لأن السفر إلى دولة الإمارات أصبح في في مقدمة أحلام الكثير من الأشخاص؛ وذلك لما تتمتع به الإمارات من امتيازات عديدة أهمها كونها من أهم المراكز التجارية في الوطن العربي كله والشرق الأوسط، لذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة استخراج فيزا الامارات للمقيمين بالسعوظية وسعر تأشيرة الإمارات وشروط الحصول على فيزا دخول الإمارات، فتابعونا.

كيفية استخراج فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية

أصدرت السلطات المعنية في دولة الإمارات قرارا رسميا في يوم ١٥ يوليو ٢٠١٦ ميلادية بأنه لن يتم قبول دخول العمال والموظفين المقيميت في دول الخليج العربي إلا بعد حصولهز على تأشيرة إلكترونية عبر موقع استخراج التأشيرات الخاصة بالمقيمين في السعودية ودول الخليج ودفع رسوم دخول الإمارات ، ويمكنكم تتبع الكريقة التالية لمعرفة إجراءات السفر من السعودية إلى الإمارات:

الولوج إلى بوابة وزارة الداخلية الإماراتية “استخراج التأشيرات الإلكترونية”.

في الخطوة الأولى ينبغي على الشخص التسجيل في الموقع من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

اضغط على خيار (استخراج التأشيرات الإلكترونية).

اختر قسم تأشيرة الدخول لمقيمي مجلس التعاون ، مرافق مواطني مجلس التعاون الخليجي.

اضغط على نوعية الطلب.

اختر من على يمين الصفحة بين (مقيمي دول مجلس التعاون أو مرافق مواطن مجلس التعاون).

يطلب الموقع منك بيانات خاصة بتفاصيل الرحلة والتي تحتوي على ميناء الوصول والإمارة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبى في الحقول الفارغة، وهي:

كتابة اسم المتقدم باللغة العربية والإنجليزية. إدخال تاريخ الميلاد. كتابة دولة الميلاد. إدخال جنسية المتقدم. كتابة مهنة المتقدم. كتابة ديانة المتقدم.

إجراءات السفر من السعودية إلى الإمارات

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، والتي تخص طريقة استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية ودول التعاون الخليجي عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، يطلب الموقع من المتقدم إدخال البيانات التالية:

كتابة بيانات الجواز للمتقدم كالآتي:

كتابة نوع الجواز. إدخال رقم الجواز. كتابة تاريخ انتهاء صلاحية جواز المتقدم. إدخال بلد أو مكان إصدار الجواز.

إدخال بيانات خاصة بمقدم الطلب كالآتي:

إدخال رقم الإقامة. كتابة تاريخ انتهاء الإقامة. إدخال تاريخ الوصول. كتابة بلد الإصدار وبلد القدوم. ذكر اسم الكفيل وعنوانه في الخانة المخصصة لذلك.

يجب على المتقدم مراجعة البيانات جيدا والتأكد من صحتها قبل الضغط على أيقونة (التالي) من أسفل الصفخة.

طريقة الحصول على فيزا الإمارات

الاستعلام عن طلب تأشيرة الإمارات يتم بشكل إلكتروني أيضا، حيث يقوم موقع وزارة الداخلية بعدة إجراءات قبل إصدار الموافقة أو الرفض، ونستعرض هذه الإجراءات في النقاط التالية:

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم الموقع بالانتقال بك إلى صفحة أخرى خاصة بدفع رسوم تأشيرة دبي للمقيمين في السعودية. يقوم الموقع بعدها بتأكيد دفع الرسوم، ولكن في حالة رفض الطلب يسترجع المتقدم قيمة هذه الرسوم. تقوم الجهة المختصة بمعالجة وبحث طلب فيزا الدخول إلى دولة الإمارات، وتستغرق عملية البحث من يومين بحد أدنى إلى خمسة أيام كحد اقصى. إذا تم الموافقة على طلب إذن خول الإمارات يتم إرسال رسالة بالموافقة على البريد الإلكتروني للمتقدم.

ما هو سعر تأشيرة الإمارات للسعوديين وللمقيمين في دول مجلس التعاون

تختلف أسعار رسوم فيزا الإمارات وعلى حسب الفترة التي سيقضيها المتقدم، حيث تسمح هذه التأشيرات اليقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة فترة زمنية تتراوح بين ١٥ يوم إلى ٩٠ يوم حسب نوع التأشيرة التي قام بالتقدم للحصول عليها، وبمكن عرض تكاليف تأشيرة دخول الإمارات للمقيمين في السعودية على النحو التالي:

سعر تأشيرة الإمارات لمدة ٣٠ يوما لمرة واحدة تبلغ ٢٣٠ درهم.

رسوم تأشيرة الترانزيت التي تعطي لحاملها الحق في البقاء لمدة ٩٦ ساعة بالإمارات تكلف ١٠٠ درهم.

سعروالتأشيرة العلاجية إلى الإمارات تبلغ ٥٠٠ درهم، وفي حال التجديد يتم دفع رسوم بقيمة ٥٠٠ درهم.

تبلغ تأشيرة الدراسة في الإمارات لمدة ٦ شهور ٦٠٠ درهم، وفي حال التجديد يتم دفع ٦٠٠ درهم أخرى.

تتكلف رسوم تأشيرة الإمارات لمدة ٩٠ يوما ٥٧٠ درهم إماراتي.

يعر تأشيرة الإمارات للزوار الذين لهم أعمال وعلاقات داخل الإمارات تستوجب منهم عمل زيارات متكررة، تبلغ سعر التأشيرة لهم ٢١٠٠ درهم مع إضافة ٢٠٠ درهم كرسوم توصيل، وتستمر صلاحية هذه التأشيرة لفترة ١٤ يوم كحد أقصى عن كل مرة، ويكون فترة سريان التأشيرة حتى ٦ شهور من تاريخ إصدارها.

في حال طلب تمديد التأشيرات يجب على الزائر أن يقوم بدفع رسوم التجديد قبل موعد انتهاء صلاحية التأشيرة الأصلية.

المهن المسموح لهم بدخول الإمارات بإقامة سعودية

حددت وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة الوظائف والأفراد الذين لهم الحق في استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية أو دول التعاون الخليجي، وسنستعرض هذه المهن في النقاط التالية:

أصحاب الحرف الذين لهم كفيل. العمال الذين لهم كفيل. الطباخين والخدم المتواجدين مع الكفيل الخليجي أثناء زيارته لدولة الإمارات. الموظفون في الجهات الخاصة. موظفي الجهات الحكومية.

الأوراق المطلوبة في التقديم على تأشيرة الإمارات

يتطلب من المتقدم على استخراج فيزا الإمارات بإقامة سعودية ان يقوم بتقديم بيان توضيحي يكشف فيه المتقدم سبب الزيارة والمدينة التي سوف يزورها والميناء الوصول وتحديد محل الإقامة بالتفصيل مع تحضير المستندات والأوراق والصور التالية:

يجب تقديم صورة من جواز سفر المتقدم، ويشترط أن تكون الإقامة سارية حتى ستة شهور كحد أدنى.

ينبغي تقديم صورة من وثيقة إلإقامة.

توفير صور من جواز سفر الكفيل السعودي.

يجب على المتقدم أن يقوم بتجهيز خطاب معتمد من جهة العمل إذا كان الكفيل شركة أو كنت موظف في جهة حكومية.

صورة شخصية للمتقدم بخلفية بيضاء، وأن تكون الصورة متوافقة مغ المعايير الدولية، ويكون فيها المتقدم واضح الملامح.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد أن قمنا بعرض تقرير مفصل عن طريقة استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية وسعر فيزا الإمارات وإجراءات الحصول على فيزا الإمارات من السعودية ، كما وضحنا كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم على تأشيرة الإمارات بإقامة سعودية.