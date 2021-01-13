“التعليم”: الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مستمرة عن بعد حتى الاسبوع العاشر لجميع مراحل التعليم

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني ستكون عن بعد، بعد صدور الأمر السامي الكريم باستمرارالتعليم عن بعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة.

واوضحت أن الدراسة عن بعد وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس ومكاتب التعليم

وأشارت إلى أن اليوم الدراسي يبدا عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحا وللمرحلة الابتدائية من الثالثة عصرا

وأضافت ان الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية.