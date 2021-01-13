نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تعلن رسمياً أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عن بعد في المدارس والجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بصورة رسمية أعلنت وزارة التعليم السعودية، عبر موقعها الرسمي على تويتر أنم الدراسة سوف تكون عن بعد حتى الأسبوع أل 10 من الدراسة، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات جاء هذا القرار الحكيم ليدخل الفرحة والسرور في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم، بعد الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 في الموجة الثانية، وعبر ملايين المتابعين للقرار عن فرحتهم وتأيدهم للقرار الحكيم من القيادة السعودية، التي تعمل على مصلحة أبنائها الطلاب في كافة المراحل التعليمية سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي. رسمياً وزارة التعليم تعلن شكل الفصل الدراسي الثاني جاء هذا القرار في صالح وعلى رغبة 6.4 مليون طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم، بعد أن أثبتت التجربة أن التعليم عن بعد أتى بثمار ممتازة خلال الفترة الماضية، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة مدرستي أو القنوات التعليمية مثل قنوات عين التعليمية، والتفاعل بين الطلاب والمعلمين في العملية التعليمية خلال الدراسة في العام الماضي. وزارة التعليم السعودية تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442/06/04 بداية أجازة عيد الفطر المبارك 1442/09/17 موعد العودة بعد أجازة عيد الفطر المبارك 1442/10/06 موعد أختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442/10/11 موعد أجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442/10/22 أهم قرارات حمد آل شيخ أعلنت وزارة التعليم أن العام الدراسي سوف يتم تقسيمه إلي ثلاث فصول دراسية، وليس كما كان في السابق فصلين فقط الأول والثاني، وأيضاً أعلنت أن الوزارة سوف تقوم بتقيم السادة المعلمين والمعلمات بصورة رسمية في بداية العام الدراسي، وأيضاً سوف تعمل الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية بصورة مستمرة واستخدام كل الوسائط العلمية لخدمة المنظومة، وأن السنوات الأخيرة في الجامعات سيتم تدريب الطلاب بها لمدة 6 أشهر ويتم تقيمهم من خلالها وإعطاءهم ألتقيم المناسب والشهادات العلمية لها.

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