نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تُعلن شروط حضور الفصل الدراسي الثاني في التعليم التقني والعام والجامعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية تحدد بعض الآليات والشروط الجديدة للفصل الدراسي الثاني في التعليم الجامعي والعام والتقني وذلك من اجل سلامة الطلاب والطالبات، وذلك من اجل حمايتهم من المخاطر الموجودة حالياً، وضمان استمرار رحلتهم التعليمية في الفصل الدراسي الثاني ومن اجل تجنب بعض الأمور في الفصل الدراسي الأول وبشكل واقعي تم تشكيل لجنتين بالتنسيق مع وزارة الصحة والتعليم العام والجامعي للتقييم والتنسيق والمتابعة ومن خلال نجاح منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وبوابة التعليم الوطنية.

وزارة التعليم السعودية

قررت وزارة التعليم استمرار الدراسة أون لاين لجميع مراحل التعليم العام وذلك حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني وذلك لكل من المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس وكذلك مكاتب التعليم. سوف يبدأ اليوم الدراسي أون لاين على مرحلتين للمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وكذلك للمرحلة الابتدائية الثالثة عصراً. سوف تكون الدراسة في التعليم الجامعي وأيضاً المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أون لاين وذلك للمقررات النظرية ويشترط حضور المقررات التدريبية والعملية.

وزارة الصحة السعودية

سوف يتم اتخاذ جميع البروتوكولات والاحترازات الصحية المقر بها في وزارة الصحة السعودية. من جانب ذلك تؤكد وزارة التعليم أن ثقتها في المجموعة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في كل الجامعات بفروعها المختلفة والتدريب التقني، على استمرار أدارأتهم لكل عمليات التعليم والتدريب أون لاين بكل كفاءة وتشيد بدور الأسرة في متابعة أبناءهم واحذ الاحتياطات لكل ذلك قدر الإمكان.

آلية الفصل الدراسي الثاني

اكد وزير التعليم أن يتم دراسة كافة القرارات بشكل كامل على أن تكون آلية الفصل الدراسي الثاني بشكل عملي وبطريقة فعالة للعملية التعليمية بعد اتخاذ الإجراءات الصحية بشكل كامل وسليم للمحافظة على جوانبها المختلفة. مع احتمالية تعديل أي قرار جديد بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية.