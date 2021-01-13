نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم اوبر uber المجاني في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم اوبر uber المجاني في المملكة العربية السعودية،أوبر هي أحد شركات التوصيل العالمية التي تقدم خدماتها في الكثير من دول العالم، وتحديدا الدول العربية، وقد ظهرت بقوة في السنوات اﻷخيرة.كان الغرض الأساسي للشركة تصميم تطبيق يسهل على المواطنين طلب جولة منزلية في أي مدينة في الدولة، استطاعت اوبر أن تحصل على الكثير من العملاء بعد أن قدمت خدمات التوصيل بشكل رائع، وفرت أوبر العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة عملاء أوبر، من خلال تطبيق uber،يمكن للشخص طلب رحلة، الذي كان له دور كبير في نجاح هذه الشركة، حيث أن الشركة ككل من جنسيات عديدة حول العالم، وسنمنحك رقم أوبر المجاني في السعودية وتاريخ تأسيس الشركة.

رقم خدمة عملاء أوبر

للتواصل مع خدمة عملاء وسائقين أوبر اتصل على هذا الرقم 0118359401 شكاوى اوبر في حال واجهتك أي مضايقة من السائق أو هناك اعتراض على الحساب أو حتى كانت قيادة السائق غير آمنه، بإمكانك رفع شكوى من خلال تطبيق اوبر للراكب، وسيتم التعامل معها بجدية من قبل شركة أوبر ويتم الرد.. المملكة العربية السعودية

تاريخ تأسيس شركة uber

يعود تاريخ انشاء شركة أوبر للعام 2009 ميلادي في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الامريكية، حيث كانت أول انطلاقة للشركة و الاصدار الوحيد لطلب تاكسي التي تتمتع بمواصفات عالية والجدير بالذكر أن طلب سيارة بهذه المواصفات كان سعره مرتفع مقارنة بطلب سيارة من نوع عادي.

الدول التي تستخدم تطبيق اوبر

من أهم هذه الدول على المستوى الشرقي. تسبب لها في العمل في الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وقطر والمغرب وهي أهم دول الشرق الأوسط لعمليات أوبر.

الشروط والمعايير للتسجيل

أن يكون السائق يحمل الجنسية السعودية.

موديل المركبة يكون 2015 أو أحدث.