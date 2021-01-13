نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالسعودية 2021 – 1442.. «التعليم» تعلن رسميًا التفاصيل الكاملة وتطمئن أولياء الأمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالسعودية 2021 – 1442 أعلنتها وزارة التعليم في المملكة وسط انتشار جائحة كورونا والتى جعلت التعليم عن بعد أمرًا أساسيًا، لذلك قرررت وزارة التعليم السعودية أن تسير المنظومة التعليمية وتستمر الدراسة لكافة الفصول الدراسية حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 2021 مثلمًا حدث في الفصل الدراسي الأول لجميع المعلمات والمعلمين وأعضاء الهيئة الإدارية بكافة المدارس، حافظًا على سلامة كافة أطراف المنظومة التعليمية ولمنع تفشى الوباء، بما لايعرقل النظام الدراسي وحتى لايتأثر المستوي التعليمي للطلاب ويحصلون على المواد الدراسية وإتمام المناهج بشكل كامل.

آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالسعودية

حددت وزارة التعليم السعودية اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية عن بعد، على أن يبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا… من المعلن أن الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، بينما يكون الحضور للمقررات العملية والتدريبية، وذلك في إطار صلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والوقائية من فيروس كورونا.

بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السعودية يوم الأحد 4 جمادى الآخر 1442هـ، الموافق 17 يناير 2021م، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد والتواصل مع الطلاب افتراضيًا، كما إلزمت وزارة التعليم السعودية حضور المعلمين يومًا واحًا في الأسبوع على الأقل، ويتم التنسيق مع إدارة المدرسة وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وعمل نقطة فحص عند البوابات لقياس درجات الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامات بما يضمن سلامة الجميع ويقلل انتشار الفيروس.

موعد الدوام في الفصل الدراسى الثاني بالسعودية

أكدت وزارة التعليم أن موعد الدوام في الفصل الدراسى الثاني بالسعودية لكلاً من “قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون” على أن يتم الحضور في الثامنة والنصف صباحًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما يبدأ في الثانية والنصف ظهرًا للمرحلة الابتدائية.