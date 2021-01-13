برقم الهوية الوطنية يمكن التعرف على معلومات عن القرض العقاري

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عمر شويل - جدة التعرف على معلومات عن القرض العقاري، صندوق التنمية العقاري هو من أفضل الخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين بالسعودية، وهو واحد من أفضل 15 مصلحة حكومية في السعودية وتعمل على تقديم خدماتها إلكترونيًا، كما أن له دور كبير في تمويل المناطق والمدن والمشاريع المختلفة، وذلك لقدرته على إعطاء القروض التمويلية بفرص مناسبة للجميع، والآن برقم الهوية يمكن للمواطن التعرف على معلومات أكثر عن القرض العقاري.

صندوق التنمية العقارية

منذ عديد من السنوات أصدرت المملكة العربية السعودية منشورًا ملكيًا خاص بالإسكان مع صندوق التنمية العقارية، وتم تحديد المقر الرسمي له بمدينة الرياض، حتى بدء بالتوسع والتواجد في مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية حتى وصل عدد المكاتب حتى الآن إلى 40 مكتب تابع للصندوق الرسمي، وذلك تسهيلًا وضمانًا لتوصيل الخدمة للمواطنين.

والجدير بالذكر أن لصندوق التنمية العقاري تأثير كبير في إنشاء العديد من المشاريع والمدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، كذلك يقدمه خدمات أخرى مختلفة مثل خدمة المستشار العقاري، والإستعلام عن صندوق التنمية العقاري وطلبات إخلاء الطرف والكثير من الخدمات الأخرى.

شروط الحصول على القرض العقاري

وأوضح صندوق التنمية العقاري بعض الشروط الهامة الواجب أن تتوفر فيمن يريد الحصول على القرض العقاري وهي:

القرض يمنح لمن يحملون الجنسية السعودية فقط. يمنح القرض للعاملين بالقطاع العسكري أو الحكومي فقط. عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن عمر 70 سنة. الهوية الوطنية المستخدمة يجب أن تكون صالحة. تجهيز كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على القرض العقاري. إرفاق صورة من عقد الملكية مع صورة من موافقة البلدية.

كيفية الاستعلام عن القرض العقاري بواسطة رقم الهوية

كما أن صندوق التنمية العقاري أتاح خدمة التوصل للقرض العقاري برقم الهوية بكل سهولة باتباع الخطوات التالية: