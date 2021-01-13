نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442هـ برقم الهوية الوطنية وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المساعدة المقطوعة ليس لها وقت معين للصرف، وكان ذلك من خلال ردها على استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي ناشد الوزارة بصرف المساعدات المقطوعة للمواطنين، وخاصة الأرامل، الذين يعانون من عدم صرفها منذ أكثر من عام، وطالبت الوزارة المواطنين بالتقديم عليها، حتى يتم وضعهم على قوائم الانتظار، وقالت أن الهدف الأساسي من إنشائها هو مساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل، لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وقالت أن أي مواطن يستطيع التقديم عليها من خلال الدخول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر موقع الوزارة، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على شروط التقديم على المساعدات المقطوعة.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الضمان الاجتماعي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

لا يقل سن المتقدم للحصول على هذه الإعانات عن 35 عاماً، أثناء التقديم عليها. لا يكون لدى الشخص المتقدم أي أراضي زراعية أو عقارات. الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة التي يحصل عليه المتقدمين، بعد تحديد الراتب الشهري، وعدد أفراد الأسرة. يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. تصرف مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان، إذا كان الشخص المتقدم لا يتقاضى أي راتب آخر من أي جهة أخرى. تصرف كل عامين، إذا كان المواطن المتقدم يحصل على راتب آخر. يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع للصرف. يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي السعودي حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين موعد صرف المقطوعة. يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها، والأجنبية المتزوجة بسعودي. لا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب عن 3000 ريال سعودي. لا يزيد الدخل الشهري للمواطن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 8640 ريال سعودي، إذا كان متزوجاً ويعول أسرة. لا يكون لدى المتقدم رخصة مهنية. تصرف المساعدات المقطوعة لأسر السجناء والمطلقات والأرامل والشيوخ من كبار السن الغير قادرين على العمل. يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بمقطوعة الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمواطنين الذين يتم اختيارهم.

الفئات التي تحصل على مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الأشخاص اللذين لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة وهم كما يلي:-

أصحاب العجز الكلي أو العجز الجزئي.

كبار السن اللذين ليس لديهم أي دخل ولا يستطيعون القيام بأي أعمال.

أسر المسجونين.

الأرامل والمطلقات ولا يوجد من يعولهم.

الأسر محدودة الدخل، وأصحاب المعاشات الضمانية.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة

يجب إتباع الخطوات التالية في عملية التسجيل في المساعدات المقطوعة وهى كالآتي:-