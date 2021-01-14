نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب التميز للمواطن والمقيم والمتقاعد من مصرف الراجحي بمميزات كبيرة | عميل التميز الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب التميز بمصرف الراجحي التي تعد من أهم الحسابات التي تلقي قبولاً كبيراً بين عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، حساب التميز خاص للعملاء المميزين داخل المملكة سواء مواطنون أو وافدين من جنسيات أخري أو متقاعدين، فمن خلال حساب التميز يتمكن العملاء من تنفيذ خدمات مصرفية كثيرة بمعاملة خاصة من إدارة مصرف الراجحي، وتعد خدمة حساب التميز هي أحد المزايا التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع العملاء عند الوصول إلى حد أدني من الرصيد الشخصي سواء من الرجال أو السيدات، ومقابل ذلك يحصل العميل علي مميزات وتعامل خاص من مصرف الراجحي، وسوف نوضح لكم مميزات وشروط فتح حساب التميز من مصرف الراجحي للسعودي والمقيم والمتقاعد داخل المملكة العربية السعودية.

عملاء لهم حق طلب حساب التميز بمصرف الراجحي

العملاء الحاليين بمصرف الراجحي يشترط أن يكون هناك رصيد عن أخر 6 شهور يصل إلى 100 ألف ريال وذلك للأفراد، وكذلك رصيد لا يقل عن 5 مليون ريال للمؤسسات والشركات المتعددة داخل المملكة.

العملاء الجدد بمصرف الراجحي لهم حق الحصول علي عضوية التميز في حالة وجود رصيد بما يصل إلى مبلغ 250 ألف ريال للرجال، ومبلغ 200 ألف ريال من السيدات، وللمؤسسات والشركات الجديدة يجب توافر رصيد بمقدار 10 مليون ريال.

العملاء الحاليين والجدد يمكنهم الحصول علي عضوية التميز علي أساس الراتب الشهري الذي يتقاضه كل عميل بمقدار 25 ألف فأكثر وذلك للرجال، وبمبلغ 20 ألف ريال للسيدات.

مميزات عضوية حساب التميز لعملاء الراجحي الحاليين أو العملاء الجدد

يوفر مصرف الراجحي الكثير من المميزات التي تنتظر المواطنين أو المقيمين عند فتح حساب التميز بأي فرع من فروع الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، ومن هذه المميزات:

يتم استقبال عملاء التميز بصالات التميز المخصصة لهم عن باقي العملاء الآخرين كتقدير لأي عميل قد قام بفتح حساب التميز.

يتم منح بطاقات ائتمانية بلاتينية للعميل ولأفراد العائلة التابعين له سواء ماستر كارد أو فيزا وذلك لعملاء حساب التميز فقط.

يتم توفير ميزة التحويل الخارجي أو الداخلي مجاناً دون أي رسوم عن التحويل الذي يقوم به عملاء حساب التميز فقط.

يمكن القيام بعمل إيداع نقدي يصل إلى مبلغ 200 ألف ريال من خلال أي جهاز صراف تابع لمصرف الراجحي.

يمكن القيام بتحويل مبالغ تصل إلى 250 ألف ريال إلى أي حساب أخر من خلال صراف الراجحي أو عبر الأنترنت.

يتم الحصول علي بطاقات مدي والحصول علي دفتر شيكات بدون دفع أي رسوم مالية.

توفير خدمات تمويلية ميسرة ومختلفة عن أي عميل أخر.

طريقة التقديم علي حساب التميز بمصرف الراجحي

لطلب الحصول علي عضوية وحساب التميز بمصرف الراجحي يتم الاتصال علي الرقم التالي 8001248880 وذلك لعملاء مصرف الراجحي الحاليين، والاتصال علي رقم 8001241222 وذلك لغير مصرف الراجحي.

رقم الاتصال بخدمة عملاء مصرف الراجحي

توفر خدمة عملاء مصرف الراجحي رقم اتصال هاتفي خاص للعملاء المشتركين في البنك علي أن يتم الاتصال علي هذا الرقم 966114603333، كما يمكن لجميع العملاء الغير مشتركين في البنك الاتصال علي هذا الرقم 8001241222، ويتم تقديم كافة الاستفسارات والشكاوى المختلفة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية.