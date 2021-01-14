نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كم غرامة السجل التجاري المنتهى وطريقة شطب السجل التجاري المنتهى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على كم غرامة السجل التجاري المنتهى تجري الكثير من الأسئلة من قبل مؤسسات الشركات في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذة الأسئلة كم غرامة السجل التجاري المنتهى، حيث يحدد مبلغ الغرامة على حسب نوع الشركات والمؤسسات، ويعتبر السجل التجاري من أفضل الطرق المتبعة في الشركات المختلفة بهدف ترتيب التجارة الداخلية، ويعنى بالسجل التجاري تواجد ملف خاص بكل مؤسسة في وزارة التجارة في المملكة، كما يتضمن الملف كافة البيانات الخاصة التى تخص مجال تجارتهم، فتقدم وزارة التجارة والصناعة العديد من الخدمات لكثير من مواطنين المملكة التي تساعد على توفير الوقت والجهد المبذول في إنهاء آو إلغاء السجل التجاري.

تعرف على كم غرامة السجل التجاري المنتهى

ويعد أنتهاء السجل التجاري من الأشياء التى يواجها الكثير من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، حيث يلزم عليهم التأكد من تاريخ ميعاد الانتهاء وليقوموا بالتجديد دون التعرض لدفع غرامة مالية، وفيما يلي مبالغ الرسوم المستحقة للغرامة:

تصل غرامة السجل التجاري الرئيسي المنتهي مع الشركات التضامنية إلى 800 ريال سعودي لمدة عام،وذلك مع إضافة قيمة رسوم الغرفة التجارية. تحدد قيمة رسوم الغرامات للسجل التجاري للشركة التابعة المنتهية الصلاحية في الشركات التضامنية 400 ريال سعودي لمدة عام، كجزء من قيمة رسوم الغرفة التجارية. وقررت وزارة التجارة إن رسوم العمولة الفعلية لغرامة السجل التجاري الرئيسية التي انتهت صلاحيتها للمنشآت الفردية هي 200 ريال سعودي لمدة عام ، وذلك بالإضافة إلى قيمة رسوم الغرفة التجارية، وتختلف رسوم الغرفة حسب نوع ودرجة نشاط المؤسسات. تبلغ قيمة الغرامة على التسجيل الفرعي التجاري للشركات الفردية 100ريال سعودي ، كما تضاف مدفوعات الغرفة التجارية إلى الرسم.

طريقة شطب السجل التجاري المنتهى

تتوجه وزارة التجارة والصناعة بنصح للمواطنين بتجديد السجل التجاري في حال الانتهاء بخطوات إلكترونية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة بسبب انتشار جائحة كورونا ولسلامة المواطنين، وتستمر عملية التسجيل عبر الموقع ليوم واحد فقط ، وإليكم طريقة للتجديد ودفع السجل التجاري المنتهي إلكترونياً على الشكل التالي:

أن يقوم صاحب السجل بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة. تكون عملية التسجل عن طريق كتابة كافة البيانات الخاصة كاسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على زر سجلاتي التجارية ثم انقر فوق الخيارات الموجودة أمام السجل التجاري. قم باختيار خدمة تجديد السجل التجاري. عليك بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبيان مدة السجل التجاري التي تتراوح من سنة إلى 5 سنوات. سوف يظهر لصاحب السجل صفحة بها كافة البيانات الخاصة التي قام بإدخالها للتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب إلى وزارة التجارة. يتلقى صحاب السجل رسالة نصية على الهاتف المحمول تتضمن فاتورة الدفع، حيث يتم سداد الفاتورة عن طريق قنوات مختلفة مثل موقع سداد الإلكتروني أو من خلال أمين الصندوق. تنتهي عملية التجديد عند طباعة وحفظ القائمة التجارية التي تم الحصول عليها حديثًا.

وفى نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا الردود على معظم الأسئلة كمعرفة كم غرامة السجل التجاري المنتهى وطريقة شطب السجل التجاري المنتهى بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى أي مقر إداري.