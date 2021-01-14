إيداع المساعدات المقطوعة بانتظار المراجعة | رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان

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عمر شويل - جدة إيداع المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي في العام الهجري الحالي بانتظار المراجعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وذلك لأنها تحتاج إلى وقت لدراسة الحالات المتقدمة وبحث استيفاء تلك الحالات للشروط اللازمة للحصول على المساعدات المقطوعة بالمملكة وعلى المواطنين السعوديين الدخول باستمرار والإستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة بالمملكة

حتى يستطيع المواطن السعودي أو المواطنة السعودية الحصول على مبلغ المساعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة لابد من توافر الشروط الموضوعة وهي كما يلي

لابد ان يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يستطيع غير السعوديين التقديم للحصول على المساعدات المقطوعة

لابد ان يكون المواطن السعودي المتقدم يعيش بالسعودية

على المتقدم أن يكون عمره يزيد عن 35 عام وقت طلب المساعدة

يشترط أن يكون المواطن ليس لديه سجل تجاري

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالمملكة

يستطيع المواطن السعودي الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بكل سهوله عن طريق خطوات سهلة تتلخص في الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ثم يتم اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب فيظهر للمواطن السعودي نموذج يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وإدخال رقم الطلب ثم يظهر أحدث النتائج عن المساعدات المقطوعة

موعد إيداع المساعدات المقطوعة بالمملكة 1442

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة لم تعطى لحد الآن موعد محدد لإيداع المساعدات المقطوعة ولذلك المساعدات المقطوعة هي في انتظار المراجعة وتصرف المساعدات المقطوعة للمواطنين السعوديين الذين تتوافر لديهم جميع الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على المساعدات المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة

رقم هاتف خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة

يتمكن عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التواصل مع الوزارة من خلال عدة طرق مختلفة