نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي تحديث منصتها من وزارة التعليم استعداداً للتيرم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدرستي المنصة التي تم تحديثها من قبل وزارة التربية والتعليم استعداداً للتيرم الثاني والدراسة وقامت الوزارة بتهنئة جميع المعلمين وجميع المعلمات بالفصل الدراسي الثاني وبدايته منصة مدرستي والتي قامت الوزارة بالتحديث عليها وذلك بإضافة بعض التحديثات فيما يخص الحصص وإمكانية الجدولة لها من قبل جميع المعلمين كما يمكن تسجيل كافة المعلمين الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول وذلك عبر الرابط الرسمي للمنصة وأن منصة مدرستي رابط خاضع لوزارة التربية والتعليم السعودية ويشمل كل ما يخص وزارة التربية والتعليم سواء من خدمات مقدمة لجميع هيئة التدريس أو غيرها من الخدمات كما أن المنصة يطلق عليها اسم متداول schools madrasati sa وإليكم التفاصيل بشكل كامل عن ما تم عمله علي المنصة .

مدرستي وما تم التصريح عنه من قبل الوزارة والخاصة بما تم تحديثه :-

قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريحات التي تخص المنصة وقالت بأنه هناك الإمكانية الآن بأن هيئة التدريس بشكل عام ومتمثلة في المعلمين والمعلمات بأن يقوموا بجدولة الحصص التي تكون بشكل افتراضي بعد أن يقوم القائد للمدرسة من أن يضبط الإعدادات التي تخص الجدول المباشر لليوم الدراسي وتم القصور علي ما يخص الجدولة فيما يتعلق بالدروس الخاصة بالأسبوع الواحد فقط وتم الإشارة من قبل الوزارة أنه حالياً يمكن أن يتم التحديد وأيضاً الاختيار فيما يخص الأهداف التي تتوفر في الدروس لتقديمها للطالب .

منصة مدرستي وما تحتويه من الخدمات التي تتيحها وزارة التربية والتعليم السعودية :-

الإدارة الأولي التي تتعلق بإدارة الشئون المالية وأيضاً الإدارية ويندرج تحت هذا القسم كل ما يخص الماليات والإدارية . القسم الثاني والمتعلقة بالإدارة والأمور المتعلقة بالمباني التي تخضع للوزارة . القسم الثالث المتعلق بالشئون المدرسية فيما يخص المدارس بشكل عام . مدير التعليم وهو القسم الخاص بإدارة التعليم بشكل عام علي جميع المدارس الخاضعة للوزارة . القسم الخاص بمساعد الشئون التعليمية وما يتعلق بهذا القسم من كل ما يخص الشئون التعليمية . موقع الرسمي به القسم الخاص بالمساعدة في الشئون التعليمية وهو القسم الذي يقدم المساعدة في أقسام متعددة

المنصة والأقسام العديدة التي تندرج بها داخل الموقع الرسمي :-

بها قسم يخص النظام المتعلق بنظام فارس .

القسم الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية .

القسم الخاص والمتعلق بكل ما يشمله نظام نور .

القسم الخاص بالبوابة الرقمية وكل ما يتعلق بخدمات للوزارة عبر البوابة وموقعها .

كما يشمل الموقع الرسمي للمنصة قناة خاصة بالتواصل عبر اليوتيوب وتويتر .

مدرستي هذه المنصة العريقة والشهيرة منذ أن أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية وهي كانت حريصة كل الحرص بأن يتم المتابعة بشكل دوري بأن يكون هناك التحديثات التي تتعلق بها حتي تواكب بشكل دوري الخدمات التي يمكن تقديمها لجميع هيئة التدريس وتشمل كل الخدمات لكل المعلمين والمعلمات كما قامت أيضاً باستعدادات للتيرم الثاني بإضافة التحديثات الحالية لتخدم هيئة التدريس .